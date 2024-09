Parazwemmer Olivier van de Voort pakt goud op 100 meter rugslag

Olivier van de Voort heeft bij de Paralympische Spelen in Parijs de gouden medaille veroverd op de 100 meter rugslag in de klasse S10.

De 26-jarige parazwemmer was met 59,04 seconden nipt sneller dan de Italiaan Stefano Raimondi. Brons was er voor de Australiër Thomas Gallagher. Bas Takken eindigde op de zesde plaats.

Van de Voort, die in zijn jeugd zijn linkeronderbeen verloor bij een ongeluk, won eerder bij de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 zilver op de 100 meter rugslag. Bij de Spelen in Tokio in 2021 deed hij niet mee omdat hij zich toen op zijn studie richtte.

