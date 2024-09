Opnieuw goud op de triatlon voor paralympiër Jetze Plat

Jetze Plat heeft voor de derde opeenvolgende keer de triatlon van de Paralympische Spelen gewonnen. De 33-jarige inwoner van Vrouwenakker was ook de snelste in Parijs, na gouden races in Rio de Janeiro en Tokio. Plat was ruim een minuut sneller dan de Oostenrijker Florian Brungraber. De Nederlander Geert Schipper pakte het brons, op ruim twee minuten van zijn oppermachtige landgenoot.

Plat, geboren met twee onvolgroeide benen, gaat voor vier medailles op deze Paralympische Spelen. Hij neemt ook deel aan de para-marathon en het para-wielrennen (tijdrit en wegrace).

De triatlon van de Paralympische Spelen stond voor zondag op het programma, maar de organisatoren vonden de kwaliteit van het water in de Seine te slecht na regenval. De triatlon voor mannen bij de Olympische Spelen werd ook al uitgesteld omdat het water van de rivier die door de Franse hoofdstad stroomt te vies was.

