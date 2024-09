Opnieuw Nederlands succes op Paralympische Spelen: zes keer goud op een dag

Opnieuw veel Nederlands succes op Paralympische Spelen. TeamNL veroverde woensdag al zes keer goud. Daarnaast werden er ook nog twee zilveren en een bronzen medaille behaald. De teller staat inmiddels op 15 keer goud, waardoor Nederland de top vijf binnenstormt in het medailleklassement.

De 'gouden' dag begon bij tribikester Marieke van Soest. Zij won de tijdrit in de klasse T1. Ook was er een gouden medaille voor amazone Demi Haerkens bij de paradressuur. Ze bleef in de individuele dressuurtest in grade 4 haar landgenote en titelverdedigster Sanne Voets voor, die het zilver pakte.

Eerder dit toernooi won paralympiër Jetze Plat voor de derde opeenvolgende keer goud op de triatlon:

1:54 Jetze Plat wint derde paralympische goud in Tokio

Later op woensdag prolongeerde wielrenner Daniel Abraham Gebru zijn olympische titel bij de tijdrit op de weg in de klasse C5 en zorgde voor het derde goud van de dag. Ook wielrenner Tristan Bangma veroverde samen met zijn piloot Patrick Bos goud bij de tijdrit op de weg. Voor Bangma is het zijn tweede gouden medaille van deze Paralympische Spelen.

Titels met succes verdedigd

Ook was er opnieuw succes voor de handbikers Mitch Valize en Jetze Plat hebben. Zij hebben in Parijs hun paralympische titel in het tijdrijden met succes verdedigd. Valize was in de categorie H5 een klasse apart. Plat, die eerder al voor de derde opeenvolgende keer de paralympische triatlon won, bleef de Oostenrijker Thomas Frühwirth net voor.

ANP