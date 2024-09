Dubbele overwinning: De Jong springt met wereldrecord naar paralympisch goud

Joël de Jong heeft bij de Spelen in Parijs de paralympische titel bij het verspringen gewonnen. Hij zegevierde met een nieuw wereldrecord van 7,68 meter. Noah Mbuyamba maakte het Nederlandse feestje nog mooier en pakte brons (7,01 meter).

De Jong heeft een beenprothese nadat er bij hem botkanker was geconstateerd. Het volle stadion gaf hem veel kracht. "Ik keek voor mijn beste sprong om me heen en daar werd ik heel sterk van", zei hij. "Ik zag mijn moeder en coach ook zitten. Dat deed me erg goed."

Goud

Atlete Fleur Jong prolongeerde eerder op zondag haar titel bij het verspringen op de Paralympische Spelen. De 28-jarige Noord-Hollandse kwam in het Stade de France nabij Parijs in haar beste sprong tot een afstand van 6,53 meter. Dat was een duidelijke verbetering van het paralympisch record in de klasse T62 waarmee ze drie jaar geleden het goud won op de Spelen van Tokio.

Het zilver ging naar de geboren Tilburgse Marlène van Gansewinkel die in haar laatste sprong tot een afstand van 5,87 meter kwam. De Amerikaanse B Hatz (derde) hield debutante Kiki Hendriks net van een podiumplaats af.

Door een bacteriële infectie zijn Jongs onderbenen en een deel van haar vingerkootjes geamputeerd. Ze komt ook nog uit op de 100 meter sprint.

