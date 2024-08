Eerste Nederlandse goud op Paralympische Spelen is voor baanwielrenster Groot

Het eerste goud voor Nederland tijdens de Paralympische Spelen is donderdag binnengesleept door baanwielrenster Caroline Groot. De 26-jarige baanwielrenster was in het Vélodrome National de beste op de 500 meter tijdrit. Ze verbeterde zichzelf ten opzichte van de Paralympics in Tokio, toen ze brons won.

Het was sowieso de eerste gouden medaille op deze Paralympics, die woensdagavond werden geopend. De Groot was in de finale iets langzamer dan eerder op de dag, maar dat weerhield haar niet van het goud.

Het zilver was voor de Française Marie Patouillet en de Canadese Kate O'Brien behaalde het brons. De Britse Kadeena Cox zorgde voor wat consternatie in de finale, omdat ze kort na haar start ten val kwam en geen herstart mocht maken.

Eigenlijk had Groot gedroomd om als schaatser naar de Olympische Spelen te gaan, zo staat op de website van TeamNL. Maar na een operatie hield ze blijvende schade over en richt ze zich sindsdien op fietsen. Groot is ook meervoudig wereldkampioene baanwielrennen.

Tweede gouden medaille

Ook de tweede gouden medaille is voor het baanwielrennen. Tristan Bangma heeft in Parijs zijn paralympische titel op de individuele achtervolging geprolongeerd. De 26-jarige visueel gehandicapte Bangma won in het Vélodrome National met piloot Patrick Bos het goud in een tijd van 3.55.439. Hij was in de finale ruim sneller dan de Brit Stephen Bate, die het zilver won in 3.57,652.

Bangma was in de kwalificaties eerder donderdag al oppermachtig geweest. Hij reed toen op de 4000 meter lange achtervolging een wereldrecord van 3.55,396.

Het is Bangma's derde paralympische gouden medaille. Op de Paralympics van Rio de Janeiro in 2016 was hij de beste op de kilometer tijdrit. Teun Mulder was toen zijn piloot.

