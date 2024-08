Rolstoeltennisster Lizzy (20) heeft over week debuut op Paralympics: 'Droom die uitkomt'

Nog niet eens 2 weken na de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs maakt de Franse stad zich alweer op voor het volgende sportevenement: de Paralympics. Over precies een week start het grootste paralympische sporttoernooi van de wereld en iemand die haar debuut maakt is Lizzy de Greef uit Alphen aan den Rijn.

De 20-jarige rolstoeltennisster meldde zich woensdag samen met haar ploeggenoten in Amstelveen voor een training onder toeziend oog van haar trotse familie. En die familie is er zeker ook volgende week bij.

Bekijk in de video hierboven hoe die spannende training eruitzag.

De Paralympische Spelen vinden van 28 augustus tot en met 8 september plaats in Parijs. Er zijn negen rolstoeltennissers gekwalificeerd.