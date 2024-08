Goud voor zwemster Liesette Bruinsma op Paralympische Spelen

Bij de Paralympische Spelen in Parijs heeft Parazwemster Liesette Bruinsma goud veroverd op de 400 meter vrije slag. De 23-jarige blinde zwemster liet de Chinese Zhang Xiaotong en Daria Paloekianenko uit Rusland achter zich.

Voor Bruinsma is het de derde paralympische titel. In 2016 haalde ze op de Spelen van Rio de Janeiro goud op de 400 meter vrije slag en op de 200 meter wisselslag. Vier jaar later, tijdens de Spelen van Tokio, won ze zilver op de 400 meter vrije slag.

Geflikt

"Ik had verwacht dat er iemand sneller zou zijn, maar dat heb ik niet in de hand, Ik heb alleen in de hand of ik een persoonlijk record kan zwemmen en dat heb ik gedaan", zei Bruinsma. "Ik wilde eerst mijn tijd horen en toen hoorde ik dat ik goud had, dacht ik, dat kan niet. Ik heb het geflikt. Dat ik na acht jaar weer op het hoogste podium kan staan en dat mijn familie en vrienden er zijn, vind ik heel mooi."

Nederland heeft tot nu toe zes medailles veroverd tijdens de Paralympische Spelen. En staat daarmee op een vierde plaats op de medaillespiegel. Op donderdag behaalden zowel Caroline Groot als Tristan Bangma goud in het baanwielrennen. Tijdens de vorige Spelen in Tokio haalde het Nederlandse team maar liefst 59 medailles binnen: 25 keer goud, 17 keer zilver en 17 keer brons.

De 20-jarige rolstoeltennisster Lizzy de Greef doet ook mee aan de Paralympische Spelen. In de video boven dit artikel vertelt ze over haar debuut.

ANP