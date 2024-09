Paralympiërs verstevigen vierde plek medailleklassement

De Nederlandse paralympiërs hebben de vierde plaats in het medailleklassement op de Paralympische Spelen van Parijs stevig in handen. De Oranje-equipe voegde op de achtste dag vijf gouden plakken toe waarmee het totaal op 21 kwam. Ook werden er al tien zilveren en vijf bronzen medailles behaald.

De 21e gouden medaille stond al vast voordat rolstoeltennissers Niels Vink en Sam Schröder aan hun finale begonnen bij de quads. Vink werd de overtuigende winnaar.

Eerder op de dag veroverden handbikers Mitch Valize en Jetze Plat al titels in de wegrace bij de wielrenners, pakte zwemmer Rogier Dorsman het goud op de 100 meter schoolslag en werd Kelly van Zon voor de vierde keer paralympisch kampioene tafeltennis.

Nederland weet China, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten ruim voor zich, maar nam afstand van gastland Frankrijk dat op zeventien gouden medailles staat.

In oktober 2014 veranderde het leven van Martin van de Pol ingrijpend toen hij tijdens een marathonschaatswedstrijd in Thialf ten val kwam. In de video bovenaan dit artikel zie je zijn verhaal.

ANP