10 jaar na drama waarbij schaatsijzer zijn slagader doorsneed, gaat Martin voor goud in Parijs

In oktober 2014 veranderde het leven van Martin van de Pol ingrijpend toen hij tijdens een marathonschaatswedstrijd in Thialf ten val kwam. Een schaatsijzer sneed in zijn knie de slagader, spieren en zenuwen door. Nu, 10 jaar later, gaat Martin voor goud op de Paralympische Spelen in Parijs.

Na het ongeluk bleek schaatsen voor Martin niet meer mogelijk, toch ging hij niet bij de pakken neerzitten. Dankzij zijn doorzettingsvermogen en het harde trainen haalde hij als paralympisch wielrenner alsnog de topsport en zelfs ook de Spelen in Parijs.

Ambulancebroeder Johan Berga zat de avond van het ongeluk toevallig in het publiek en kwam meteen in actie. Door zijn snelle handelen redde hij Martins leven. Na al die jaren zijn de mannen goed bevriend geraakt. Johan vertrekt donderdag naar Parijs om zijn maat aan te moedigen, vertelt hij in bovenstaande video.