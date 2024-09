Kogelstootster Baars pakt goud én nieuw paralympisch record

Kogelstootster Lara Baars heeft de gouden medaille veroverd op de Paralympische Spelen. De 27-jarige Nederlandse tekende met een afstand van 9,10 meter voor een nieuw paralympisch record.

De Poolse Renata Sliwinska, de olympisch kampioen van Tokio, pakte zilver na een worp van 9,00 meter, voor de Tunesische Raja Jebali (8,66 meter).

Het was voor Baars haar tweede paralympische medaille. Ze behaalde in Rio de Janeiro in 2016 al een bronzen plak. De Nederlandse is ook houder van het wereldrecord. Ze kwam in mei in het Duitse Hechingen tot een afstand van 9,25 meter.

ANP