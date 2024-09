Enorme prestatie voor visueel beperkte wielrenner Tristan Bangma: drie keer goud

Wielrenner Tristan Bangma zag een grote droom uitkomen toen hij bij de wegrit zijn derde gouden medaille veroverde op deze Paralympische Spelen. Samen met zijn piloot Patrick Bos won hij de wegrace voor visueel beperkten, voor zijn landgenoot Vincent ter Schure en diens piloot Timo Fransen en voltooide zo 'Tristans triple'.

"Het is ongelofelijk. We hadden een ultiem doel om drie gouden medailles te winnen en dat hebben we gedaan", reageerde de 26-jarige Bangma tegen de paralympische persdienst. "Het begon heel speciaal op de baan met een wereldrecord en daarna de tijdrit waarin het heel spannend was. Ik zal deze week nooit vergeten. Tristans triple of hattrick Patrick, zo kunnen we dit resultaat noemen."

Bangma noemde desgevraagd de gouden medaille op de baan de mooiste. "Omdat we onze titel van Tokio verdedigden en ook een wereldrecord hadden. Maar ik wil de medailles liever niet vergelijken, omdat ze allemaal heel speciaal voor me zijn."

