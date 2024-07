Reis je af naar Duitsland voor de halve finale? Hou hier dan rekening mee

Er is een Oranje-tsunami onderweg naar Dortmund. De KNVB verwacht woensdag, als Nederland tegen Engeland speelt, ongeveer 80.000 supporters in de Duitse stad. Ben jij nou van plan om Oranje daar naar de finale te schreeuwen, dan zijn er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden.

Ga je met de auto die kant op? Dan ben je niet de enige. De ANWB verwacht grote drukte op de wegen naar Dortmund. De grootste drukte wordt verwacht op de A12 van Arnhem richting de Duitse grens. Ook tussen Venlo en de Duitse grens wordt veel verkeer verwacht. De Duitse politie voert hier namelijk grenscontroles uit.

Volgens een woordvoerder is het bovendien mogelijk dat ook supporters van Engeland en de andere halve finalisten Frankrijk en Spanje via Nederland naar Duitsland rijden.

Milieusticker

Ook is het goed om te weten dat je een milieusticker nodig hebt als je met de auto Dortmund in wil rijden. Die kun je ook nog in Duitsland kopen. Maar volgens de ANWB is het handiger om je auto buiten de stad te parkeren en met het openbaar vervoer verder te reizen. Dan is de sticker dus ook niet nodig.

Wie geen zin heeft in urenlange files kan nog proberen een treinticket te scoren. Veel kaartjes zijn al weg, maar ze zijn momenteel nog wel te krijgen. Vanaf het station naar Dortmund moet je ook rekening houden met grote drukte. Het is van het station naar het stadion ongeveer een uur en 20 minuten lopen.

Met de bus

Dan is er nog de optie om met een bus naar Dortmund af te reizen. Een woordvoerder van Flixbus liet maandag weten dat de bussen die dinsdag en woensdag vertrekken gemiddeld voor ongeveer 80 procent vol.

Oranje speelt woensdag om 21.00 uur tegen Engeland.