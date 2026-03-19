Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Opkomst stijgt licht: meer Nederlanders naar de stembus

Verkiezingen

Vandaag, 11:00 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Meer Nederlanders naar de stembus krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen is gelukt. Volgens de Verkiezingsdienst heeft 53,7 procent van de kiesgerechtigden woensdag een stem uitgebracht. Dat komt neer op ruim 7,6 miljoen Nederlanders die naar de stembus gingen.

De opkomst ligt daarmee hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2022, toen 51 procent van de kiezers stemde. In dat jaar konden mensen vanwege corona verspreid over drie dagen stemmen.

Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam en premier Rob Jetten hadden beloofd te abseilen van de Euromast als de opkomst in Rotterdam en landelijk hoger zou liggen. Belofte maakt schuld: zodra de Euromast is gerenoveerd, zullen ze hun hoogtevrees onder ogen moeten zien.

Schouten maakt in de onderstaande video de belofte om het ook daadwerkelijk te gaan doen:

1:10

Toch blijft de opkomst nog iets achter bij eerdere verkiezingen. In 2018 ging 55 procent van de kiesgerechtigden stemmen en in 2014 was dat 54 procent.

De grootste winnaars van de verkiezingen zijn met afstand de lokale partijen. Samen zijn ze goed voor 34 procent van alle stemmen. GroenLinks-PvdA volgt als tweede met 14,5 procent van de stemmen. De VVD (11,6 procent) en het CDA (11,1 procent) volgen kort daarna. D66, nog de grootste bij de landelijke verkiezingen, moet het doen met 9,2 procent van de stemmen. FvD weet ook flink te groeien.

Ongeldige en blanco stemmen

Vrijwel alle uitgebrachte stemmen waren geldig. Volgens de cijfers ging het om 99,4 procent van de stemmen. Een klein deel, 0,3 procent, werd ongeldig verklaard, bijvoorbeeld doordat meerdere vakjes waren ingevuld.

Ook leverde 0,3 procent van de kiezers een blanco stem in. Dat percentage is ongeveer gelijk aan eerdere jaren.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.