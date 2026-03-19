Opkomst stijgt licht: meer Nederlanders naar de stembus

Meer Nederlanders naar de stembus krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen is gelukt. Volgens de Verkiezingsdienst heeft 53,7 procent van de kiesgerechtigden woensdag een stem uitgebracht. Dat komt neer op ruim 7,6 miljoen Nederlanders die naar de stembus gingen.

De opkomst ligt daarmee hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2022, toen 51 procent van de kiezers stemde. In dat jaar konden mensen vanwege corona verspreid over drie dagen stemmen.

Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam en premier Rob Jetten hadden beloofd te abseilen van de Euromast als de opkomst in Rotterdam en landelijk hoger zou liggen. Belofte maakt schuld: zodra de Euromast is gerenoveerd, zullen ze hun hoogtevrees onder ogen moeten zien.

Schouten maakt in de onderstaande video de belofte om het ook daadwerkelijk te gaan doen:

1:10 Schouten gaat abseilen als opkomst Rotterdam hoger is dan in 2022

Toch blijft de opkomst nog iets achter bij eerdere verkiezingen. In 2018 ging 55 procent van de kiesgerechtigden stemmen en in 2014 was dat 54 procent.

De grootste winnaars van de verkiezingen zijn met afstand de lokale partijen. Samen zijn ze goed voor 34 procent van alle stemmen. GroenLinks-PvdA volgt als tweede met 14,5 procent van de stemmen. De VVD (11,6 procent) en het CDA (11,1 procent) volgen kort daarna. D66, nog de grootste bij de landelijke verkiezingen, moet het doen met 9,2 procent van de stemmen. FvD weet ook flink te groeien.

Ongeldige en blanco stemmen

Vrijwel alle uitgebrachte stemmen waren geldig. Volgens de cijfers ging het om 99,4 procent van de stemmen. Een klein deel, 0,3 procent, werd ongeldig verklaard, bijvoorbeeld doordat meerdere vakjes waren ingevuld.

Ook leverde 0,3 procent van de kiezers een blanco stem in. Dat percentage is ongeveer gelijk aan eerdere jaren.