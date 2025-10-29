Terug

LIVE | Verkiezingsblog: stembussen geopend, eerste kiezers brengen stem uit

Verkiezingen

Vandaag, 07:34

Nederland gaat woensdag naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. In de stemlokalen zal druk worden gestemd, door zowel kiezers als lijsttrekkers. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rondom de verkiezingsdag.

Dit moet je weten voordat je gaat stemmen

  • In elke gemeente zijn er genoeg stemlokalen om je stem uit te brengen.

  • De meeste stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.

  • Om te stemmen heb je je stempas én een identiteitsbewijs nodig.

  • Misschien weet je niet op welke partij je je stem moet uitbrengen. Een alternatief is dan een blanco stem.

07.30 uur- Stembureaus geopend, kiezers kunnen stem uitbrengen

De stembureaus in Nederland zijn geopend voor de Tweede Kamerverkiezingen. Tot 21.00 uur woensdagavond kunnen kiezers hun stem uitbrengen. In de gemeente Castricum zijn de eerste stemmen al uitgebracht. De Tuin van Kapitein Rommel opende woensdag van middernacht tot 01.00 uur de deuren voor mensen om daar hun stem uit te brengen.

In het studentencafé Het Vliegende Paard in Zwolle konden mensen afgelopen nacht van 00.00 tot 01.30 uur ook al hun stem uitbrengen. Burgemeester Peter Snijders stond achter de bar om onder meer vragen te beantwoorden van stemmers over de verkiezingen.

Eerste stembureaus voor Tweede Kamerverkiezingen geopend
1:52

Eerste stembureaus voor Tweede Kamerverkiezingen geopend

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

