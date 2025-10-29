Terug

Eerste stemmen voor Tweede Kamerverkiezingen uitgebracht

Verkiezingen

Vandaag, 06:37

In Castricum, Zwolle en Arnhem konden vroege vogels in de nacht van dinsdag op woensdag al terecht om een bolletje rood te kleuren. Ook de burgemeesters van deze plaatsen brachten als een van de eersten hun stem uit.

In Castricum kon tussen middernacht en 01.00 uur gestemd worden in de Tuin van Kapitein Rommel aan de Stationsweg. Burgemeester Ben Tap was aanwezig bij het 'nachtstemmen'.

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle bracht zijn stem uit in studentencafé Het Vliegende Paard. Stemmen in de kroeg kon van middernacht tot 01.30 uur. Het college van de Overijsselse stad was al wat eerder aanwezig in de kroeg om te helpen achter de bar.

De gemeente Arnhem opende een tijdelijk stembureau in Museum Arnhem, waar tussen middernacht en 02.00 uur gestemd kon worden. Het tijdelijke stembureau was onderdeel van De Nachtelijke Stem, een avondvullend programma rond de verkiezingen. Burgemeester Ahmed Marcouch maakte zijn opwachting als dj en bracht zijn stem uit in het museum. Ook ging hij tijdens De Nachtelijke Stem in gesprek met jongeren "over stemmen en de impact ervan".

De reguliere stembureaus zijn woensdag open van 7.30 tot 21.00 uur.

