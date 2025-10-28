Terug

Drie grootste partijen nek-aan-nek in nieuwe Ipsos-peiling

Verkiezingen

Vandaag, 16:30 - Update: 2 uur geleden

Eén dag voor de verkiezingen staan PVV, GroenLinks-PvdA en D66 exact gelijk op 23 zetels in de nieuwste zetelpeiling van onderzoeksbureau Ipsos I&O. De drie partijen gaan nek-aan-nek de verkiezingsdag in, waarmee de strijd om de grootste fractie nog volledig openligt.

Bij de vorige peiling stond de PVV van Geert Wilders nog op 26 zetels. De partij verliest er dus drie. GroenLinks-PvdA van Frans Timmermans blijft stabiel, terwijl D66 onder leiding van Rob Jetten opnieuw winst boekt. De partij stond eerder op 22 zetels en pakt er nu één bij.

CDA zakt verder na roerige week

Het CDA verliest opnieuw een zetel en komt nu uit op 19. In de vorige peiling zakte de partij al van 25 naar 20 zetels, nadat lijsttrekker Henri Bontenbal in opspraak raakte door zijn uitspraken over homoseksualiteit op gereformeerde scholen. Hoewel hij later zijn woorden nuanceerde, leek de schade toen al te zijn aangericht.

Andere partijen blijven redelijk stabiel. De VVD stijgt licht naar 17 zetels, terwijl BBB (5), SP (4) en Partij voor de Dieren (4) weinig bewegen. Forum voor Democratie staat op 6 zetels, en JA21 valt op met 11.

Zwevende kiezer kan de doorslag geven

Volgens Ipsos blijft het spannend, omdat nog veel kiezers zweven. In de vorige peiling gaf 82 procent aan nog niet zeker te weten op wie ze gaan stemmen. Met de verkiezingen woensdag kan één debat of nieuwsgebeurtenis de uitslag nog volledig veranderen.

Door Redactie Hart van Nederland

