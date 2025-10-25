Terug

VVD schiet omhoog in peilingen, CDA zakt weg: 'Yeşilgöz duidelijk in SBS-debat'

Verkiezingen

Vandaag, 07:21 - Update: 4 uur geleden

De VVD heeft een stevige zetelwinst geboekt in de nieuwste peiling van Maurice de Hond. De partij stijgt met vier zetels ten opzichte van vorige week. Het CDA verliest juist terrein en zakt twee zetels. Dat maakte De Hond vrijdagavond bekend in het programma Café Kockelmann op NPO 2. De PVV van Geert Wilders blijft de grootste partij.

Volgens De Hond is de opmars van de VVD goed te verklaren. "Een cruciale factor in deze verkiezingsstrijd is niet wie kiezers wél willen, maar wie kiezers niet willen", aldus de opiniepeiler. "De VVD heeft zich van het CDA onderscheiden door GroenLinks-PvdA wél uit te sluiten. Dat heeft Dilan Yeşilgöz bij het SBS-debat goed benadrukt. Kiezersstromen van CDA naar VVD zijn verminderd, terwijl de kiezersstromen van CDA naar VVD zijn toegenomen."

In Het Debat van Nederland kwamen Henri Bontenbal (CDA) en Dilan Yeşilgöz (VVD) met elkaar in discussie toen het ging over de huurwet:

"Hetzelfde geldt voor JA21", voegt De Hond toe. "Een deel van hun winst stroomt nu naar de VVD." De partij is sinds vorige week twee zetels verloren.

GroenLinks-PvdA en D66 houden hun positie vast met respectievelijk 24 en 17 zetels. Vorige week verloor GroenLinks-PvdA nog één zetel, terwijl D66 er drie won.

Door ANP

