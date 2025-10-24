Krista blikt terug op Het Debat van Nederland: 'Bontenbal was niet eerlijk'

Na het donderdagavond veelbekeken debat tussen de vier premierskandidaten kijkt Krista uit Ridderkerk met gemengde gevoelens terug. Ze mocht tijdens Het Debat van Nederland een vraag stellen aan CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal. Nu Krista er vrijdagmiddag op terugkijkt vond ze zijn antwoord helemaal niet zo eerlijk. "Hij ontkende dat hij tegen het afschaffen van de voorrangsregeling is voor een woning voor statushouders."

Ruim twee miljoen mensen zaten donderdagavond aan de buis gekluisterd en keken naar Het Debat van Nederland op SBS6. Tijdens dit debat mogen mensen uit het publiek ook vragen stellen. Zo ook Krista uit Ridderkerk. Zij woont samen met haar man, dochter Isa (24) en haar tweejarige tweeling in een appartement van 100 vierkante meter. Het liefst zou dochter Isa samen met haar tweeling op zichzelf wonen, maar ze maakt ondanks jarenlange inschrijving geen kans op een sociale huurwoning.

Gebrek aan woningruimte

Uit frustratie richtte Krista de Facebookgroep WoningNood op voor Ridderkerkers die tegen hetzelfde probleem aanlopen. Ze voelt dat de overheid kromme keuzes maakt in het huisvestingsbeleid: Nederlanders worden volgens haar tegengewerkt, terwijl vluchtelingen en statushouders sneller geholpen worden.

Hoewel ze opvang voor oorlogsvluchtelingen steunt, ergert ze zich aan het gebrek aan woonruimte voor Nederlanders. Haar onvrede over het beleid en de politiek vertaalt zich in haar steun voor de PVV, uit protest tegen wat zij ziet als oneerlijke prioriteiten in Nederland.

Aan het einde van het debat donderdagavond werden de lijsttrekkers zelf gevraagd wat ze ervan vonden. Dat zie je hieronder in de video.

1:28 Dit vonden de lijsttrekkers van de partijen van Het Debat van Nederland

Omdat Krista zich zo bezighoudt met de woningnood mocht ze donderdagavond een vraag stellen aan Henri Bontenbal. "Hoelang gaat het duren voordat mijn dochter een eigen plekje krijgt, vroeg ik aan hem", vertelt Krista aan Hart van Nederland. "Daarop reageerde Bontenbal niet helemaal eerlijk. Hij ontkende dat hij tegen het afschaffen van de voorrangsregeling is voor statushouders, maar dat gemeenten zelf mogen bepalen of zij statushouders voorrang geven."

Dat is volgens Krista juist het punt. Dat moet volgens haar afgeschaft worden en dat wil Bontenbal niet. "Het is oneerlijk dat mijn dochter moet wachten en statushouders voorrang krijgen. Maar het blijven politici: we roepen veel, nu nog (echte) daden."