Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Bontenbal volgens publiek nipt beste in SBS-debat, maar Timmermans verrast

Bontenbal volgens publiek nipt beste in SBS-debat, maar Timmermans verrast

Panel

Vandaag, 23:11 - Update: 58 minuten geleden

Link gekopieerd

CDA-leider Henri Bontenbal is donderdagavond net aan het beste uit de bus bij Het Debat van Nederland op SBS6, zo blijkt uit een flitsonderzoek van Hart van Nederland onder 2.436 kijkers. Hoewel de uitslagen voor de verschillende lijsttrekkers erg dicht bij elkaar liggen, vond meer dan de helft (57 procent) dat Bontenbal goed over kwam. Daarmee bleef hij Geert Wilders (55 procent) en Dilan Yeşilgöz (54 procent) nipt voor.

Hoewel het debat soms fel was, viel het veel kijkers juist op dat Bontenbal rustig bleef en helder sprak. Ook op inhoud scoorde Bontenbal het hoogst, met 58 procent van de kijkers die hem inhoudelijk sterk vond. Op enige afstand daarachter volgden GL-PvdA-leider Frans Timmermans (45 procent), VVD-lijsttrekker Yeşilgöz (44 procent) en PVV-leider Wilders (44 procent).

Timmermans beter dan verwacht

Toch zat de grootste verrassing niet bij hem, maar bij Frans Timmermans. Gekeken naar het aantal mensen die hem boven minus beneden verwachting vond scoren, had hij een positieve uitslag van +6 procentpunt. Dilan Yeşilgöz wist eveneens te verrassen met +5 procentpunt.

Geert Wilders, voor wie dit het eerste grote televisiedebat was deze verkiezingen, wist minder indruk te maken dan velen verwachtten. Hij eindigde qua presentatie en inhoud dicht bij de top, maar deed het wel fors minder goed dan mensen van tevoren hadden gedacht: -16 procentpunt.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

Aan dit onderzoek deden alleen kijkers van Het Debat van Nederland mee, maar is verder representatief voor Nederland op basis van geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur.

Lees ook

Het Debat van Nederland was pittig, maar iedereen kon zegje doen
Het Debat van Nederland was pittig, maar iedereen kon zegje doen
'Minder door elkaar geschreeuwd': zo kijken lijsttrekkers terug op Het Debat van Nederland
'Minder door elkaar geschreeuwd': zo kijken lijsttrekkers terug op Het Debat van Nederland
'U komt met sprookjes', dit waren de opmerkelijkste momenten van Het Debat van Nederland
'U komt met sprookjes', dit waren de opmerkelijkste momenten van Het Debat van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.