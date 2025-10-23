Bontenbal volgens publiek nipt beste in SBS-debat, maar Timmermans verrast

CDA-leider Henri Bontenbal is donderdagavond net aan het beste uit de bus bij Het Debat van Nederland op SBS6, zo blijkt uit een flitsonderzoek van Hart van Nederland onder 2.436 kijkers. Hoewel de uitslagen voor de verschillende lijsttrekkers erg dicht bij elkaar liggen, vond meer dan de helft (57 procent) dat Bontenbal goed over kwam. Daarmee bleef hij Geert Wilders (55 procent) en Dilan Yeşilgöz (54 procent) nipt voor.

Hoewel het debat soms fel was, viel het veel kijkers juist op dat Bontenbal rustig bleef en helder sprak. Ook op inhoud scoorde Bontenbal het hoogst, met 58 procent van de kijkers die hem inhoudelijk sterk vond. Op enige afstand daarachter volgden GL-PvdA-leider Frans Timmermans (45 procent), VVD-lijsttrekker Yeşilgöz (44 procent) en PVV-leider Wilders (44 procent).

Timmermans beter dan verwacht

Toch zat de grootste verrassing niet bij hem, maar bij Frans Timmermans. Gekeken naar het aantal mensen die hem boven minus beneden verwachting vond scoren, had hij een positieve uitslag van +6 procentpunt. Dilan Yeşilgöz wist eveneens te verrassen met +5 procentpunt.

Geert Wilders, voor wie dit het eerste grote televisiedebat was deze verkiezingen, wist minder indruk te maken dan velen verwachtten. Hij eindigde qua presentatie en inhoud dicht bij de top, maar deed het wel fors minder goed dan mensen van tevoren hadden gedacht: -16 procentpunt.

Aan dit onderzoek deden alleen kijkers van Het Debat van Nederland mee, maar is verder representatief voor Nederland op basis van geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur.