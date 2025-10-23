Terug

'Minder door elkaar geschreeuwd': zo kijken lijsttrekkers terug op Het Debat van Nederland

Debat

Vandaag, 22:37

Het tweede Het Debat van Nederland zit erop. Lijstrekkers Bontenbal, Timmermans, Wilders en Yeşilgöz hebben namens hun partijen discussies gevoerd en gesproken met Nederlanders uit het publiek over wonen, migratie en zorg. Na afloop spreekt Hart van Nederland drie van de vier lijsttrekkers en zo kijken ze erop terug.

PVV-leider Geert Wilders staat de media niet te woord en vertrekt na het debat. De andere drie zijn nog wel aanwezig. "Ik vond het een mooi en vlot debat. Het ging snel", zegt Henri Bontenbal van het CDA tegen Hart van Nederland. "Ik vond het persoonlijk mooier dan twee jaar geleden."

Elkaar laten uitpraten

Wat alle lijsttrekkers opvalt: anders dan bij andere debatten de afgelopen tijd, was er geen geschreeuw en kon iedereen zijn zegje doen. "We lieten elkaar echt uitpraten", zegt Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA. "Het was fijn om daar eens de gelegenheid voor te krijgen", vindt Dilan Yeşilgöz van de VVD.

Alle vier zijn in gesprek geweest met de aanwezige mensen in het publiek, met elk hun eigen verhaal. Ze vonden de gesprekken fijn en hopen duidelijk te hebben gemaakt dat er, helaas, geen simpele oplossingen zijn voor de grote problemen in ons land.

Door Jamie van Velzen

