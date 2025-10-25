Nieuwste peiling: PVV, GL-PvdA en D66 bijna gelijk, CDA daalt flink

Met minder dan een week tot de landelijke verkiezingen liggen de verschillen zaterdag bij een peiling van Ipsos I&O tussen de PVV, GroenLinks-PvdA en D66 binnen de vier zetels. Als de foutmarge van twee zetels meer of minder wordt meegenomen, zouden D66 en GroenLinks-PvdA over de partij van Geert Wilders heen kunnen gaan.

De PVV wordt gepeild op 26 zetels, GL-PvdA staat op 23 en D66 op 22. Vooral de virtuele winst voor D66 is opvallend: vier zetels erbij in de peiling. De PVV verliest er 3 en GL-PvdA blijft gelijk. Wilders heeft nu 11 zetels meer in de Tweede Kamer, de partij van Frans Timmermans heeft er 3 meer en D66 bezet nu 9 zetels in de Kamer.

Donderdag was Het Debat van Nederland het best bekeken debat tot nu toe:

5:03 Dit was Het Debat van Nederland

Het CDA is een opvallende daler ten opzichte van de peiling vorige week. De partij van Henri Bontenbal gaat van 25 naar 20 zetels. Veel van de mensen die nu voor een andere partij kiezen, zeggen dat dit komt door wat Bontenbal maandag in Nieuwsuur zei over homoseksualiteit op gereformeerde scholen. Hij zei dat de grondwettelijke vrijheid van onderwijs mag schuren met het grondwettelijk verbod op discriminatie, in reactie op een filmpje van een homoseksuele oud-leerling van een gereformeerde school die wel uit de kast mocht komen op school, maar meer niet.

Bontenbal kwam woensdag terug op zijn woorden, maar volgens de peilers van Ipsos I&O hadden veel mensen toen al genoeg gehoord en besloten naar andere partijen te gaan. Vooral D66 en de VVD profiteren daarvan. De VVD heeft in de peiling namelijk 2 zetels meer dan een week geleden en staat op 16 zetels.

Meeste potentiële kiezers

In de peiling werd ook meegenomen op welke partijen mensen overwegen te stemmen. D66 heeft de meeste potentiële kiezers. Ruim 35 procent van de mensen zegt op D66 te gaan stemmen of overweegt dat. Het CDA volgt met 31 procent en GroenLinks-PvdA en de PVV volgen daarop met 29 en 27 procent.

Overigens geeft het merendeel (82 procent) aan nog steeds niet zeker te weten op welke partij ze gaan stemmen. Ruim de helft (55 procent) heeft al een sterke voorkeur, de rest twijfelt nog. Van de ondervraagde mensen gaf 76 procent aan zeker te gaan stemmen.