Dit moet je weten voordat je gaat stemmen: 7 vragen én antwoorden

We mogen weer naar de stembus! Nederland kiest een nieuwe Tweede Kamer. In het stemhokje kun je kiezen uit 27 partijen. Maar waar kun je precies stemmen, vanaf hoe laat kan dat, en wat moet je doen als je je stempas kwijt bent? In dit artikel vind je antwoorden op de belangrijkste praktische vragen.

Waar kun je stemmen?

In elke gemeente zijn er genoeg stemlokalen om je stem uit te brengen: in totaal iets meer dan tienduizend. Iedereen in Nederland heeft per post een overzicht ontvangen van de stembureaus in de buurt. Wil je checken welk stembureau voor jou het handigst is? Op deze website vind je alle stemlocaties. Daar kun je ook filteren op stembureaus die toegankelijk zijn voor mensen met een (visuele) beperking of dichtbij een ov-halte liggen.

In Nederland draaiden de drukpersen de afgelopen tijd overuren. Zo rolden er in het Groningse Leek de afgelopen weken zo'n 40.000 stempassen van de band. Bekijk in de onderstaande video hoe dat ging:

2:02 Drukkerij in het Groningse Leek draait overuren voor Tweede Kamerverkiezingen

Hoe laat gaan de stembureaus open?

De meeste stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Sommige stembureaus openen eerder, bijvoorbeeld op treinstations. In totaal kun je op vijftig treinstations stemmen. De eerste gaat al om 5.00 uur open, namelijk op station Winterswijk. Sommige (mobiele) stembureaus openen zelfs al om 00.00 uur vannacht, zoals in natuurtuin De Tuin van Kapitein Rommel in Castricum. Ook in het studentencafé Het Vliegende Paard in Zwolle kun je dan al stemmen.

Tot wanneer kun je stemmen?

Alle stembureaus sluiten uiterlijk om 21.00 uur, want dan begint het tellen van de stemmen. Let op: sommige stembureaus sluiten eerder. Wil je last minute stemmen? Controleer dan goed of jouw stembureau dan nog open is.

Wat moet je meenemen om te stemmen?

Om te stemmen heb je je stempas én een identiteitsbewijs nodig. Je stempas heb je uiterlijk op 15 oktober per post ontvangen. Daarmee kun je stemmen bij elk stembureau in je eigen gemeente. Een geldig identiteitsbewijs is een rijbewijs, paspoort of ID-kaart. Is je legitimatie verlopen? Geen probleem, zolang het document niet langer dan vijf jaar verlopen is. Een bewijs met een verloopdatum ná 30 oktober 2020 is dus nog geldig.

Kan iemand anders voor jou stemmen?

Ja, dat kan. Je moet die persoon dan wel machtigen. Dat doe je eenvoudig op de achterkant van je stempas. Vul dit formulier samen in met degene die voor jou gaat stemmen. Die persoon moet in dezelfde gemeente wonen, zelf ook mogen stemmen en zijn of haar stem tegelijk met jouw gemachtigde stem uitbrengen. Je geeft ook aan op welke partij je wilt stemmen en overhandigt een kopie van je legitimatiebewijs. Een foto daarvan op een telefoon is voldoende. Iemand mag voor maximaal twee anderen stemmen.

Wat als je je stempas kwijt bent?

De stempas is uiterlijk 15 oktober bezorgd. Heb je deze niet ontvangen of ben je 'm kwijt? Dan had je schriftelijk of persoonlijk bij de gemeente een nieuwe kunnen aanvragen. Let op: de termijnen daarvoor zijn inmiddels verstreken. Op dit moment kun je geen nieuwe stempas meer aanvragen.

Kun je ook vanuit het buitenland stemmen?

Zeker. Maar daarvoor moest je je van tevoren registreren via deze website. Die registratie is eenmalig; voor volgende verkiezingen hoef je niets meer te doen. Ook Nederlanders die op Aruba, Curaçao of Sint-Maarten wonen, moeten zich registreren. Stemmen vanuit het buitenland gebeurt schriftelijk. Heb je dat nu nog niet geregeld, dan ben je helaas te laat: alle buitenlandse stemmen moeten uiterlijk om 15.00 uur op verkiezingsdag binnen zijn bij het stembureau in Den Haag. Ook Nederlanders die tijdelijk in het buitenland verblijven, kunnen onder voorwaarden stemmen. Daarover lees je hier meer.