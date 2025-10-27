Truus stelde een vraag tijdens SBS6-debat: 'Kan zorg gewoon niet betalen' 

Met nog twee dagen tot de verkiezingen proberen politici de twijfelende kiezers te overtuigen op ze te stemmen. Truus Zoutenbier (71) zat afgelopen donderdag in het publiek van het Debat van Nederland en mocht een vraag stellen aan een lijsttrekker. Ze is teleurgesteld in de politiek, ze kan haar eigen risico nauwelijks betalen en skipt daarom de fysiotherapeut. En dat terwijl ze al jaren met rugklachten rondloopt. "Ik koop tweedehands kleding en afgeprijsd brood. Ik kan het gewoon niet betalen", vertelt ze.

Truus weet op welke partij ze gaat stemmen; Partij voor de Dieren. Maar meer vertrouwen heeft ze niet in de politiek door haar vraag die ze stelde tijdens het debat. Ze kijkt dan ook met gemengde gevoelens erop terug. "Ik vond het fijn dat ik mijn vraag mocht stellen. Niet alleen voor mezelf, maar voor velen die hetzelfde meemaken." Toch heeft ze geen vertrouwen meer in de politiek. "Wilders wilde het eigen risico afschaffen, maar dat lukte niet. Als het hem niet lukt, wie dan wel?"

Geen pensioen

Truus zat in de ziektewet en heeft daardoor nooit pensioen kunnen opbouwen. Haar man Max (73) runde vroeger een klein restaurant, maar dat leverde niet genoeg op om iets opzij te zetten. "Wij kunnen geen extraatjes doen. En als je ouder wordt, merk je dat je lichaam dat ook wordt." Truus vertelt dat haar man door medicijnengebruik in januari al door zijn eigen risico heen is, Truus skipt vervolgens dan maar de fysiotherapie om rond te kunnen komen.

Huisarts Nanja Danhof was ook bij het debat. Ze had graag willen vragen wat de politiek gaat doen om de druk op de huisartsenzorg te verlichten, maar kreeg daar geen kans voor. "Het ging alleen maar over het eigen risico," zegt ze. "Dat afschaffen is geen oplossing. Dan komen er alleen maar meer mensen naar de huisarts, terwijl we nu al te weinig praktijkhouders hebben."

5:03 Dit was Het Debat van Nederland

Huisartsentekort

Volgens Nanja wordt de situatie steeds nijpender. "Er is een tekort van ruim 2300 praktijkhouders. En dat wordt alleen maar erger. Ziekenhuizen doen minder, dus wij krijgen meer op ons bordje. De Nederlandse Zorgautoriteit moet ophouden met bezuinigen, anders houd je straks geen huisartsen meer over."

Truus probeert zonder fysiotherapie door middel van het televisieprogramma Nederland in Beweging om nog een beetje fit te blijven. "Ik heb fysio nodig, maar dat kan ik niet betalen. Dus doe ik wat ik kan. Ik blijf in beweging."