Twijfel je nog? Deze thema-stemwijzers maken kiezen makkelijker

Twijfel je nog op wie je moet stemmen? De bekende StemWijzer en Kieskompas geven een breed beeld, maar niet iedereen vindt alle onderwerpen even belangrijk. Misschien wil jij vooral weten hoe partijen denken over klimaat, zorg of wonen. Daarvoor zijn er dit jaar weer thematische kieswijzers: online tools die zich richten op één specifiek onderwerp, zodat je kunt stemmen op basis van wat jou het meest raakt.

Hieronder vind je een overzicht van stemwijzers rondom grote maatschappelijke onderwerpen.

Zorg en mentale gezondheid

Het ZorgKieskompas zoomt in op zorgbeleid, zoals ziekenhuiskosten, personeelstekorten en ouderenzorg. Voor wie mentale gezondheid belangrijk vindt, is er de Kieswijzer Mentale Gezondheid 2025, ontwikkeld door organisaties als Trimbos en MIND. Hier kun je alles lezen over thema’s als preventie, wachttijden en het doorbreken van stigma, zodat je kunt kiezen op basis van hoe partijen omgaan met psychische zorg.

Wonen en AOW

Het WoonKieskompas laat zien hoe partijen denken over betaalbare huur, nieuwbouw en woningverdeling. Voor ouderen is er de AOW Stemwijzer die standpunten vergelijkt over de AOW-leeftijd en een mogelijke extra maand AOW. Deze kieswijzers zijn handig als je vooral wilt weten hoe partijen jouw woon- of pensioenbelangen behartigen.

In Het Debat van Nederland ontstond er tussen Geert Wilders (PVV) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) een pittige discussie over het onderwerp wonen:

1:58 Krista's dochter kan maar geen huis krijgen

Klimaat en energie

Voor wie duurzaamheid belangrijk vindt, zijn er meerdere opties. Het Klimaat- en Energie Kieskompas vergelijkt de groene standpunten van partijen op onderwerpen als energietransitie en CO₂-reductie. De Jonge Klimaatbeweging heeft ook een eigen stemwijzer opgesteld: de Klimaat Kieswijzer.

Inclusie en emancipatie

Ook zijn er specifieke stemwijzers die zich richten op inclusie en emancipatie. De Women Inc. Kieswijzer kijkt naar gendergelijkheid en economische zelfstandigheid van vrouwen. Rainbow Vote richt zich op LHBTI+-rechten, terwijl de MoslimStemhulp inzicht geeft in hoe partijen omgaan met onder andere religieuze vrijheid.

Alle stemhulpen zijn gratis online beschikbaar.