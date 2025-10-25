Op deze bijzondere locaties kun je woensdag je stem uitbrengen

Het is aankomende woensdag weer zover: Nederland mag naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Natuurlijk kun je gewoon terecht in de school om de hoek of het wijkcentrum bij jou in de buurt. Maar wie van het stemmen een klein uitje wil maken, kan dit jaar kiezen uit heel wat bijzondere plekken. Van voetbalstadions en musea tot zelfs een woonkamer en een gevangenis.

Eén van de meest bijzondere locaties is Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Daar, waar tijdens de oorlog duizenden mensen hun vrijheid verloren, mag nu iedereen juist gebruikmaken van dat recht. Het museumcafé wordt woensdag omgetoverd tot stembureau, open van 10.00 tot 18.00 uur. Wie hier stemt, mag daarna gratis het museum bezoeken.

Ook in Kamp Westerbork, Kamp Vught, het Oranjehotel en het Anne Frank Huis kun je je stem uitbrengen.

Sportliefhebbers kunnen ook hun hart ophalen. In stadion De Adelaarshorst van voetbalclub Go Ahead Eagles houdt supportersvereniging SV-GAE een stembureau. Stemmen kan, dit jaar voor het eerst, ook in het WerkTalent Stadion van ADO Den Haag. Na het invullen van het stembiljet mogen kiezers door de spelerstunnel lopen en langs de rand van het veld een foto maken.

Verder opent ook de vrouwengevangenis Ter Peel tijdelijk de deuren. In het Bajescafé kunnen tussen 09.00 en 13.00 uur zowel gedetineerden als buurtbewoners hun stem uitbrengen.

Wim's woonkamer

In het Overijsselse buurtschap Marle is de woonkamer van bewoner Wim Westhoff opnieuw ingericht als stemlokaal, iets wat al sinds 1948 traditie is. Marle ligt op de westelijke oever van de IJssel en om te voorkomen dat kiezers de rivier moeten oversteken, houdt de gemeente nu al bijna 77 jaar een stembureau in de woning van Westhoff. Als gastheer kijkt hij niet tegen 29 oktober op, zegt hij. "Het is prima. Maar dit hoeft van mij niet twee of drie keer per jaar."

Kiezerspas

Wie buiten zijn eigen gemeente wil stemmen, heeft wel een kiezerspas nodig. De aanvraag had tot vijf dagen van tevoren binnen moeten zijn, maar kun je ook nog één dag vooraf, voor 12.00 uur, mondeling bij je gemeente regelen. Zo kun je zelf bepalen waar je dat rode vakje invult.