Bijzondere stemlokalen: bij een tempel en voor het eerst in kamp Amersfoort

Verkiezingen

Vandaag, 18:48 - Update: 2 uur geleden

Uiteraard, je kunt 29 oktober gewoon een paar honderd meter lopen naar die school, dat wijkcentrum of een verenigingsgebouw ergens in de buurt om je stem uit te brengen. Maar waarom maak je van het feest van de democratie ook niet gelijk een uitje? Er zijn namelijk ieder jaar bijzondere locaties waar je terecht kunt om zo'n bolletje rood te kleuren. Extra bijzonder zijn dit jaar, 80 jaar na de oorlog, een aantal herinneringscentra zoals bijvoorbeeld Kamp Amersfoort.

Maar ook kun je terecht op bijzondere plek zoals het Rijksmuseum der Oudheden, in Leiden. Daar ontvangen ze al sinds jaar en dag Nederlanders die hun stem uit komen brengen.

Benieuwd hoe deze plekken eruitzien? Hart van Nederland ging er alvast langs, je ziet het in bovenstaande video.

Eerdmans: grote PVV leidt tot centrumlinks kabinet
Weet je nog niet op wie te stemmen? Kieskompas staat weer online
Nummer 33 op VVD-lijst kritisch op eigen fractie: 'Zie een partij die zich ingraaft'
Deze partijen staan komende Kamerverkiezingen niet op het stembiljet en dit is waarom

