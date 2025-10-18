Terug

Nummer 33 op VVD-lijst kritisch op eigen fractie: 'Zie een partij die zich ingraaft'

Verkiezingen

Vandaag, 11:35 - Update: 2 uur geleden

Joost Hoebink, de nummer 33 op de kandidatenlijst van de VVD, heeft zich in een bericht op LinkedIn kritisch uitgelaten over de koers van zijn partij. "Ik hoor dagelijks over breekpunten en het uitsluiten van partijen", schrijft hij. De politicus ziet een partij die "zich ingraaft" en "vastdraait in het eigen gelijk".

Partijleider Dilan Yeşilgöz zei donderdag in een interview met De Telegraaf dat de VVD wat haar betreft niet deelneemt aan een kabinet met GroenLinks-PvdA. Partijgenoot Ruben Brekelmans deed daar vrijdag een schepje bovenop bij Café Kockelmann. Hij gaf aan dat zijn partij niet in een kabinet gaat met de combinatie van GroenLinks-PvdA, het CDA en D66.

Eerder liet VVD-leider Dilan Yeşilgöz tijdens het VVD-congres weten dat haar partij serieus overweegt in de oppositie te gaan als GroenLinks-PvdA deelneemt aan een nieuw kabinet:

VVD'er Hoebink mist de partij waar hij zich "tien jaar geleden vol overtuiging bij aansloot". Hij herinnert zich een VVD die "vrolijk, ambitieus en optimistisch naar de toekomst keek" en bereid was om compromissen te sluiten en "van links tot rechts" samen te werken. "Zo is er straks niets en niemand meer om mee samen te werken", vreest Hoebink.

Zorgen

"Als kandidaat-Kamerlid krijg ik elke dag vele mailtjes en berichten van mensen die zich niet meer in de VVD herkennen", aldus Hoebink. Hij zegt die zorgen te herkennen en te delen.

Desondanks vraagt hij kiezers om niet weg te lopen. Hij roept ze op om "ook op te staan" en met de verkiezingen te kiezen voor "de nieuwe VVD". Die laatste oproep staat ook op zijn persoonlijke campagneposter die hij bij het LinkedIn-bericht heeft geplaatst.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

