Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Brekelmans: VVD zet streep door samenwerking met GroenLinks-PvdA

Brekelmans: VVD zet streep door samenwerking met GroenLinks-PvdA

Verkiezingen

Vandaag, 07:17 - Update: 4 uur geleden

Link gekopieerd

De VVD wil niets weten van een coalitie met GroenLinks-PvdA, het CDA en D66. Dat zegt defensieminister Ruben Brekelmans. Volgens hem zou dat “een volledig links kabinet” betekenen. Eerder liet partijleider Dilan Yeşilgöz in De Telegraaf al weten niet in een kabinet-Timmermans te stappen, maar Brekelmans maakt nu duidelijk dat het hele blok volgens hem onbespreekbaar is.

Met de huidige peilingen leek een combinatie van GroenLinks-PvdA, CDA, VVD en D66 juist het meest haalbare scenario. De PVV van Geert Wilders staat bovenaan, maar bijna alle andere partijen weigeren met hem samen te werken. Daardoor blijft er weinig ruimte over voor andere meerderheden, tenzij er vijf of meer partijen nodig zijn.

Begin september liet Yeşilgöz al doorschemeren weinig te voelen voor een samenwerking met GroenLinks-PvdA. Bekijk hieronder de video:

Yeşilgöz: VVD overweegt oppositie bij coalitie met GroenLinks-PvdA
1:05

Yeşilgöz: VVD overweegt oppositie bij coalitie met GroenLinks-PvdA

Yeşilgöz wil ‘centrumrechts’

Yeşilgöz zegt al weken dat ze een 'centrumrechtse coalitie' wil vormen, met CDA, VVD, JA21, D66 en mogelijk BBB. Toch lijkt dat een lastige puzzel: D66 en BBB liggen mijlenver uit elkaar, en D66-leider Rob Jetten heeft al laten weten niets te zien in zo’n samenwerking.

De woorden van Brekelmans vallen op, omdat hij nog geen maand geleden in het tv-programma Buitenhof zei dat de VVD GroenLinks-PvdA niet zomaar kon uitsluiten. Yeşilgöz greep toen meteen in. Op X (voorheen Twitter) moest Brekelmans zijn woorden terugnemen en uitleggen dat de partij wel degelijk afstand houdt van Timmermans en zijn blok.

Timmermans noemt het ‘paniekvoetbal’

Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) reageerde zondag bij Café Kockelmann en noemde de harde toon van de VVD 'paniekvoetbal'. De partij van Yeşilgöz heeft het moeilijk in de peilingen: de liberalen zakken langzaam weg en staan momenteel rond de veertien zetels.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Nieuwe peiling: D66 loopt uit op VVD, ook CDA blijft stijgen
Nieuwe peiling: D66 loopt uit op VVD, ook CDA blijft stijgen
VVD overweegt oppositierol als GroenLinks-PvdA gaat regeren
VVD overweegt oppositierol als GroenLinks-PvdA gaat regeren
Van der Burg (VVD) opvallend eerlijk tijdens debat: armoede stijgt door ons beleid
Van der Burg (VVD) opvallend eerlijk tijdens debat: armoede stijgt door ons beleid

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.