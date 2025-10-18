Brekelmans: VVD zet streep door samenwerking met GroenLinks-PvdA

De VVD wil niets weten van een coalitie met GroenLinks-PvdA, het CDA en D66. Dat zegt defensieminister Ruben Brekelmans. Volgens hem zou dat “een volledig links kabinet” betekenen. Eerder liet partijleider Dilan Yeşilgöz in De Telegraaf al weten niet in een kabinet-Timmermans te stappen, maar Brekelmans maakt nu duidelijk dat het hele blok volgens hem onbespreekbaar is.

Met de huidige peilingen leek een combinatie van GroenLinks-PvdA, CDA, VVD en D66 juist het meest haalbare scenario. De PVV van Geert Wilders staat bovenaan, maar bijna alle andere partijen weigeren met hem samen te werken. Daardoor blijft er weinig ruimte over voor andere meerderheden, tenzij er vijf of meer partijen nodig zijn.

Begin september liet Yeşilgöz al doorschemeren weinig te voelen voor een samenwerking met GroenLinks-PvdA. Bekijk hieronder de video:

1:05 Yeşilgöz: VVD overweegt oppositie bij coalitie met GroenLinks-PvdA

Yeşilgöz wil ‘centrumrechts’

Yeşilgöz zegt al weken dat ze een 'centrumrechtse coalitie' wil vormen, met CDA, VVD, JA21, D66 en mogelijk BBB. Toch lijkt dat een lastige puzzel: D66 en BBB liggen mijlenver uit elkaar, en D66-leider Rob Jetten heeft al laten weten niets te zien in zo’n samenwerking.

De woorden van Brekelmans vallen op, omdat hij nog geen maand geleden in het tv-programma Buitenhof zei dat de VVD GroenLinks-PvdA niet zomaar kon uitsluiten. Yeşilgöz greep toen meteen in. Op X (voorheen Twitter) moest Brekelmans zijn woorden terugnemen en uitleggen dat de partij wel degelijk afstand houdt van Timmermans en zijn blok.

Timmermans noemt het ‘paniekvoetbal’

Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) reageerde zondag bij Café Kockelmann en noemde de harde toon van de VVD 'paniekvoetbal'. De partij van Yeşilgöz heeft het moeilijk in de peilingen: de liberalen zakken langzaam weg en staan momenteel rond de veertien zetels.