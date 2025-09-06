Terug

VVD overweegt oppositierol als GroenLinks-PvdA gaat regeren

Verkiezingen

Vandaag, 17:55

De VVD "overweegt serieus" om in de oppositie te gaan als GroenLinks-PvdA gaat meeregeren. Dat zei partijleider Dilan Yeşilgöz tijdens het VVD-congres. "Wij zijn niet getrouwd met het pluche."

Volgens de huidige peilingen zou een combinatie van GroenLinks-PvdA, CDA, VVD en D66 samen gemiddeld 69 tot 83 zetels behalen. Andere meerderheden lijken politiek onhaalbaar. Zo sluiten meerdere partijen de PVV uit, of zouden er minimaal vijf partijen nodig zijn om tot een meerderheid te komen.

'Afbraakbeleid'

Yeşilgöz ziet haar partij liever niet toetreden tot zo'n coalitie. "Wij gaan niet als kleinere partij in zo'n coalitie alles proberen naar rechts te trekken." Volgens haar zal een "links kabinet" vooral "afbraakbeleid" voeren, minder investeren en migratie niet als probleem benoemen. "Dan gaat er heel veel kapot in dit land."

Ze pleit liever voor een coalitie met JA21, BBB, CDA en D66. Die laatste twee wil ze dan "meer naar rechts trekken". D66 heeft echter al laten weten geen interesse te hebben. Zonder D66 komt deze combinatie momenteel uit op 47 tot 61 virtuele zetels.

Yeşilgöz wil de komende vier jaar een "stabiel" kabinet. Dat zou volgens haar niet mogelijk zijn met GroenLinks-PvdA. Na de val van het vorige kabinet heeft ze bovendien al uitgesloten dat de VVD met de PVV zal samenwerken.

