Wilders start campagne vrijdag in Venlo: 'Bedreiger zit gelukkig vast'

Verkiezingen

Vandaag, 17:56

Link gekopieerd

PVV-leider Geert Wilders schrijft op X dat hij vrijdag de verkiezingscampagne start in Venlo. Hij merkt daarbij op dat de man die dreigde hem in het hoofd te schieten - als Wilders op campagne naar Limburg zou komen - is aangehouden. 'Hulde aan de politie'.

'Morgen naar Venlo voor de start van de PVV-campagne!', luidt het X-bericht van Wilders. Hij vervolgt: 'Een man die me dreigde als ik voor de verkiezingen in Limburg was een kogel door mijn hersens te schieten, en me al twee keer eerder bedreigde, is gelukkig vandaag door de politie gearresteerd en zit nu vast.'

