Fleur Agema niet meer verkiesbaar voor PVV: 'Omstandigheden zijn er niet naar'

PVV-prominent Fleur Agema stelt zich niet opnieuw kandidaat voor de Tweede Kamer. Dat maakte zij bekend op X. Daarmee komt een einde aan een lange periode waarin ze sinds 2006 een van de vaste gezichten van de partij van Geert Wilders was.

Agema noemt het Kamerlidmaatschap "het mooiste dat er is, en ik ga het vreselijk missen". Ze schrijft dat ze het graag nog jaren had gedaan, "maar de omstandigheden zijn er helaas niet naar". Om welke omstandigheden het gaat, schrijft ze niet. Ze wenst de PVV en partijleider Geert Wilders "een overweldigende verkiezingszege" toe eind oktober.

Ze stond bij de vorige verkiezingen nog op de tweede plaats van de kandidatenlijst. Daarna werd zij minister van Volksgezondheid en vicepremier in het inmiddels gevallen kabinet-Schoof.

Agema hield zich sinds haar aantreden als Kamerlid in 2006 voornamelijk bezig met de zorg. In Nieuws van de Dag werd aan het begin van deze zomer nog gesproken over hoe zij het personeelstekort in de zorg wilde oplossen:

8:26 Nieuw platform voor personeelstekort in de zorg

Ook was zij als Kamerlid zeer uitgesproken tegen de islam. Als minister hield zij zich voornamelijk bezig met kunstmatige intelligentie in de zorg. Ook maakte zij zich hard voor het halveren van het eigen risico.

Nieuwkomers

Wilders maakte eerder donderdag bekend dat de top vier, afgezien van hem, bestaat uit Haagse nieuwkomers. Op nummer twee staat Europarlementariër Sebastiaan Stöteler. Op drie en vier staan respectievelijk Shanna Schilder uit Volendam en Annelotte Lammers uit Genemuiden.

Het is nog niet bekend of andere partijprominenten, zoals Martin Bosma, Marjolein Faber, Gidi Markuszower of Dion Graus, weer op de lijst terugkeren, noch op welke plek zij dan zouden staan.

ANP