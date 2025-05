Agema en Schoof ruziën over zorgakkoord: 'Werd er emotioneel van'

Vicepremier Fleur Agema (Volksgezondheid, PVV) heeft vrijdag ruzie gehad met minister-president Dick Schoof over het aanvullend zorgakkoord. Agema wilde dat onderwerp op de agenda van de ministerraad, Schoof hield dat tegen. In het televisieprogramma Buitenhof ontkent ze te hebben gedreigd met aftreden.

Agema probeert al een "paar maanden" tevergeefs met minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) een afspraak te maken. Zij wil dat er structurele financiering komt van zogenoemde doorbraakmiddelen. Het gaat dan om geld voor kunstmatige intelligentie, medische technologie en hulpmiddelen. Heinen wil daar nu slechts tijdelijk geld voor vrijmaken.

Afspraken

Tijdens het overleg van de partijloze Schoof met de vicepremiers stelde Agema daarom voor deze vraag van de structurele financiering dan maar in de ministerraad te bespreken waar Heinen wel bij was. "Dat wilde de minister-president niet doen. Daar werd ik emotioneel van. Ik probeer al zolang de minister van Financiën te pakken te krijgen", zei Agema.

Ze probeert met een groot aantal partijen tot aanvullende afspraken te komen bovenop het Integraal Zorgakkoord dat twee jaar geleden tot stand kwam. Agema wil onder meer afspraken maken om het tekort aan personeel in de zorg op te vangen. En daar zijn die doorbraakmiddelen volgens haar heel belangrijk voor. "Dit is het meest effectief om dat arbeidsmarkttekort af te wenden."

Toekomst

Agema wil de sector in het aanvullend zorgakkoord het perspectief kunnen bieden dat er langdurig geld is voor investeringen in "kansrijke" middelen zoals kunstmatige intelligentie en medische technologie, zei ze in Buitenhof. Maar Heinen wil volgens RTL Nieuws en De Telegraaf alleen geld voor 2027 en 2028 vrijmaken. Voor die periode is 400 miljoen euro gereserveerd. Dat komt uit een potje waarin geld zit voor tegenvallers van de halvering van het eigen risico.

Agema wil meer invloed op de besteding van haar eigen middelen, zei ze. "Dat mogen andere ministers ook. Dat mag de minister van Defensie ook, of de staatssecretaris van Defensie op het moment dat zij spullen willen kopen. En dit is voor mij heel erg belangrijk: dat de zorg in de benen blijft."

De bewindsvrouw benadrukt dat ze niet om extra geld vraagt. Ze hoopt "op heel korte termijn" met Heinen te gaan praten en ze heeft er "goed vertrouwen in" dat ze eruit komen.

