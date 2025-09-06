Yeşilgöz bestrijdt dat VVD op instorten staat: 'Wil vooruit kijken'

VVD-leider Dilan Yeşilgöz heeft op het partijcongres toegegeven dat ze het deze zomer niet goed heeft gedaan. Ze beschuldigde zanger Douwe Bob destijds van antisemitisme, nadat hij weigerde op te treden op een feest waar posters over zionisme hingen. Pas toen de zanger juridische stappen aankondigde, kwam er een excuses. En hoewel de VVD in de peilingen steeds verder wegzakt, ontkent Yeşilgöz dat haar partij op instorten staat.

"Het was een fout die ik veel te laat heb gecorrigeerd, dat had echt beter gemoeten", zei Yeşilgöz tijdens het congres over haar uitlatingen richting de zanger. Ze stelt dat haar frustratie voortkwam uit het groeiende antisemitisme in Nederland. "Maar het leek alsof ik tégen iemand of iets vocht, terwijl ik vóór onze manier van leven wilde vechten."

Bekijk hier de video van het afgezegde optreden:

6:07 Douwe Bob onder vuur na afzeggen optreden Joods kindervoetbalevenement

Yeşilgöz wil nu "vooruit kijken". Ze bestrijdt dat de VVD "op instorten" staat. "We zijn meer dan alleen ons logo, bier en bitterballen. We dragen verantwoordelijkheid met optimisme, dat zit in ons DNA."

Pijnlijke peilingen

Toch zijn de recente peilingen allesbehalve rooskleurig voor de liberalen. Volgens de nieuwste cijfers van opiniepeiler Maurice de Hond verliest de partij opnieuw een zetel. In vergelijking met de peiling van zestien dagen eerder komt de VVD nu uit op vijftien zetels. In de Tweede Kamer bezet de partij op dit moment nog 24 zetels.

De partijen die erop vooruitgaan sinds de vorige peiling zijn PVV (+2, volgens De Hond mogelijk een effect van de emoties rondom de dood van de 17-jarige Lisa), BBB (+1), JA21 (+2) en GroenLinks-PvdA (+1). De PVV blijft hierdoor de grootste partij met 30 zetels, gevolgd door GroenLinks-PvdA met 29 zetels en het CDA met 22 zetels.

Hart van Nederland/ANP