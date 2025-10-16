Nieuwe peiling: D66 loopt uit op VVD, ook CDA blijft stijgen

Met nog een kleine twee weken te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen, loopt de spanning steeds verder op. Donderdagavond maakte Ipsos de nieuwste peilingen bekend, en daar zaten een paar opvallende verschuivingen tussen.

Zo stijgt D66 met maar liefst vier zetels ten opzichte van de vorige peiling, en komt daarmee op een totaal van 18 zetels.

De grootste stijger is het CDA van Henri Bontenbal. Die partij is inmiddels vijf keer zo groot als bij de vorige verkiezingen en staat nu op 25 zetels. De peiling is uitgevoerd na de publicatie van de CPB-doorrekeningen en het RTL4-debat. Vooral D66-leider Rob Jetten en CDA-leider Henri Bontenbal kregen veel waardering voor hun optreden, niet alleen van hun eigen achterban, maar ook van kiezers die normaal op andere partijen stemmen.

Zetels verloren

De PVV verliest iets terrein. Bij de vorige verkiezingen stond de partij nog op 37 zetels, nu zijn dat er 29. Geert Wilders was afgelopen week minder zichtbaar in de campagne vanwege een serieuze dreiging van een aanslag. Die dreiging lijkt inmiddels voorbij, en de politicus heeft zijn campagne hervat.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

De VVD zakt nog verder weg. In vergelijking met 2023 staat de partij nu op slechts 14 zetels. GroenLinks-PvdA blijft stabiel op 22 zetels. JA21 zakt deze week licht, maar ten opzichte van de vorige verkiezingen is de partij fors gegroeid: van 1 naar 12 zetels.

Mogelijke terugkeer voor 50PLUS

In de middenmoot krijgen Partij voor de Dieren, BBB, SP en FVD ieder vier zetels in de peiling. Drie zetels worden toegekend aan DENK, Volt, SGP en ChristenUnie. Voor 50PLUS lijkt een terugkeer in zicht: die partij staat nu op twee zetels. NSC blijft voorlopig op nul staan.

Woensdag 23 oktober gaan de lijsttrekkers van de grootste partijen met elkaar in debat tijdens het Debat van Nederland op SBS6.