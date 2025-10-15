Geert Wilders hervat verkiezingscampagne: 'Voel grote verantwoordelijkheid'

PVV-leider Geert Wilders hervat zijn campagne. "Er komen nu verkiezingen aan, het is campagnetijd en ik voel een grote verantwoordelijkheid voor Nederland en alle PVV-kiezers", schrijft hij op X. Tot de verkiezingen gaat Wilders onder meer naar Vandaag Inside, het Jeugdjournaal en het NOS Slotdebat.

Op vrijdag schortte Wilders zijn campagne tijdelijk op vanwege een mogelijke dreiging vanuit België.