Wilders stopt voorlopig met campagne na dreiging aanslag

PVV-leider Geert Wilders schrijft op X dat hij voorlopig zijn campagne opschort, nadat bekend was geworden dat ook hij doelwit zou zijn van een aanslag door Belgische jihadisten. Hij schrijft dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aan hem heeft bevestigd dat hij doelwit was.

Volgens de NCTV is er nu geen sprake meer van een dreiging, "maar ik heb hier zelf een slecht gevoel bij en dus schort ik al mijn campagneactiviteiten voorlopig op", aldus Wilders op X.

Debat

Wilders zou het aanstaande zondag in het RTL Verkiezingsdebat opnemen tegen Henri Bontenbal (CDA), Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Dilan Yeşilgöz (VVD). RTL schrijft nog geen afmelding van Wilders te hebben ontvangen.

Eerder vrijdag was de PVV-leider al afwezig bij het NOS-Radiodebat, omdat hij naar eigen zeggen toen nog liet uitzoeken of hij inderdaad doelwit zou zijn. Op het aanbod om alsnog telefonisch mee te doen met het radiodebat, ging hij volgens de NOS niet in.

Drie arrestaties

De Vlaamse zender VTM meldde vrijdag dat Wilders, net als de Belgische premier Bart De Wever, gevaar zou lopen. Er zijn drie verdachten gearresteerd, van wie één later werd vrijgelaten.

Voordat bekend werd dat Wilders doelwit was van de Belgische terreurcel, zegde hij ook al af voor zijn verkiezingsinterview met Nieuwsuur en voor het tweede verkiezingsdebat van RTL.

