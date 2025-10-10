'Geert Wilders doelwit van aanslag', voorlopig niet naar NOS-Radiodebat

PVV-leider Geert Wilders zou mogelijk een doelwit zijn geweest van de Antwerpse terreurcel die donderdag in België werd opgerold. Dat meldt de Vlaamse zender VTM op basis van anonieme bronnen binnen het onderzoek.

De arrestaties hielden verband met een mogelijke aanslag op premier Bart De Wever. Die zou daarmee zijn verijdeld.

Lijst

Volgens de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zou het Openbaar Ministerie hem hebben ingelicht over een lijst met daarop "een paar mensen", maar hij noemde daarbij geen namen. Wel voegde Quintin in reactie op vragen van een VTM-journalist toe dat daarop ook buitenlandse politici zouden staan.

Op basis van informatie die VTM heeft, zijn er "ernstige indicaties" dat Geert Wilders een van de doelwitten was. Ook zou het gaan om de Antwerpse burgemeester Els van Doesburg.

Bij huiszoekingen in de buurt van de woning van Bart De Wever werd een geïmproviseerd explosief aangetroffen.

Niet naar debat

Wilders doet voorlopig nog niet mee aan het NOS-Radiodebat. Hij zou daar vanaf 14.00 uur aanwezig zijn. Wilders berichtte op X dat nu wordt uitgezocht of het bericht van VTM klopt, en "tot ik dat weet ga ik nergens heen". Hij bevestigt desgevraagd aan het ANP dat dit dus ook geldt voor het NOS-Radiodebat.

D66-leider Rob Jetten sprak voorafgaand aan het debat zijn steun uit. "Het mag niet zo zijn dat je juist in de campagnetijd je vrije woord niet kan gebruiken." Partijleiders Jimmy Dijk (SP) en Caroline van der Plas (BBB) knikten instemmend.

De Belgische politie heeft drie mannen opgepakt die van plan waren om aanslagen te plegen op politici. Zij zouden geïnspireerd zijn door het jihadisme. Bij huiszoekingen werd een object gevonden dat op een geïmproviseerd explosief leek. Ook stond er een 3D-printer die bedoeld was om drones te maken, aldus de politie.