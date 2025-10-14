Verdachten vermeende aanslag Wilders woensdag voor rechter

De twee mannen die worden verdacht van het beramen van een aanslag op de Belgische premier Bart De Wever en PVV-leider Geert Wilders, verschijnen woensdagochtend voor de raadkamer in Antwerpen. Het gaat om een 18-jarige jongen van Marokkaanse afkomst en een 23-jarige man van Tsjetsjeense origine.

Tijdens de zitting, die achter gesloten deuren zal plaatsvinden, wordt besloten of hun hechtenis zal worden verlengd, aldus een woordvoerder van het federaal parket. Het Belgische federaal parket doet vanwege "de ernst van de zaak" geen verdere mededelingen over het onderzoek.

De twee worden verdacht van deelname aan een terroristische groep, voorbereiding van een terroristisch misdrijf en poging tot terroristische moord. De woordvoerder wil geen namen bevestigen van politici die het doelwit zouden zijn geweest van de twee verdachten. Evenmin wil ze zeggen of er in het lopende onderzoek met Nederland wordt samengewerkt.

Campagne opgeschort

PVV-leider Geert Wilders zou doelwit zijn geweest van een aanslag door Belgische jihadisten. De politicus heeft vanwege de dreiging alle campagneactiviteiten stopgezet, en nam dan ook geen deel aan het RTL-debat en het Radiodebat van de NOS. VVD-leider Dilan Yeşilgöz liet maandag weten dat ze hoopt dat Wilders wel naar het verkiezingsdebat van SBS6 komt op donderdag 23 oktober.