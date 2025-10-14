Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Verdachten vermeende aanslag Wilders woensdag voor rechter

Verdachten vermeende aanslag Wilders woensdag voor rechter

Crime

Vandaag, 12:11

Link gekopieerd

De twee mannen die worden verdacht van het beramen van een aanslag op de Belgische premier Bart De Wever en PVV-leider Geert Wilders, verschijnen woensdagochtend voor de raadkamer in Antwerpen. Het gaat om een 18-jarige jongen van Marokkaanse afkomst en een 23-jarige man van Tsjetsjeense origine.

Tijdens de zitting, die achter gesloten deuren zal plaatsvinden, wordt besloten of hun hechtenis zal worden verlengd, aldus een woordvoerder van het federaal parket. Het Belgische federaal parket doet vanwege "de ernst van de zaak" geen verdere mededelingen over het onderzoek.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

De twee worden verdacht van deelname aan een terroristische groep, voorbereiding van een terroristisch misdrijf en poging tot terroristische moord. De woordvoerder wil geen namen bevestigen van politici die het doelwit zouden zijn geweest van de twee verdachten. Evenmin wil ze zeggen of er in het lopende onderzoek met Nederland wordt samengewerkt.

Campagne opgeschort

PVV-leider Geert Wilders zou doelwit zijn geweest van een aanslag door Belgische jihadisten. De politicus heeft vanwege de dreiging alle campagneactiviteiten stopgezet, en nam dan ook geen deel aan het RTL-debat en het Radiodebat van de NOS. VVD-leider Dilan Yeşilgöz liet maandag weten dat ze hoopt dat Wilders wel naar het verkiezingsdebat van SBS6 komt op donderdag 23 oktober.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Yeşilgöz hoopt dat Wilders wél naar SBS6-verkiezingsdebat komt
Yeşilgöz hoopt dat Wilders wél naar SBS6-verkiezingsdebat komt
Wilders stopt voorlopig met campagne na dreiging aanslag
Wilders stopt voorlopig met campagne na dreiging aanslag

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.