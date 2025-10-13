Yeşilgöz hoopt dat Wilders wél naar SBS6-verkiezingsdebat komt

VVD-leider Dilan Yeşilgöz hoopt dat Geert Wilders van de PVV wél naar het verkiezingsdebat van SBS6 komt van donderdag 23 oktober, nadat hij het RTL-debat van afgelopen zondag had afgezegd om veiligheidsredenen. Ze gaat ervan uit dat SBS6 zorgt voor veilige omstandigheden. "Dan is het altijd aan degene zelf: voel je je ook veilig?", aldus de politica.

De VVD'er benoemt ook dat RTL "alles op alles" heeft gezet om te zorgen voor veilige omstandigheden waarin Wilders zondag had kunnen meedoen, samen met de politie en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Dat bracht hem niet op andere gedachten. Vrijdag zette de PVV-leider zijn campagne stil na het bericht dat hij het doel was van een jihadistische terreurcel in België. Na arrestaties was er geen "restdreiging" volgens de NCTV. Maar omdat de PVV-leider er "een slecht gevoel" bij had, bleef hij bij zijn besluit.

Vorige maand was Wilders wel aanwezig tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Kamer, maar liep hij resoluut weg na een vraag van DENK-voorman Stephan van Baarle:

2:18 Geert Wilders loopt weg tijdens debat, Stephan van Baarle stomverbaasd

Yeşilgöz herkent probleem

"Het is ongelofelijk slecht voor onze democratie dat het een issue is", vindt Yeşilgöz, die het probleem ook kent vanuit haar eigen situatie. "Ik heb al een paar jaar te maken met zware dreiging en daardoor altijd ook heel veel mensen om mij heen. Dat maakt dat je dingen beter moet plannen, er langer over na moet denken, minder misschien spontaan kunt zijn."

Maar door de inspanningen van de beveiligers en de instanties zegt ze "absoluut geen belemmering" te ervaren in haar campagne. "Als ik nu zou zeggen: ik wil nu hier op de markt lopen, dan wordt dat ook voor mij geregeld, en dan kan ik ook gewoon met mensen het gesprek aan."

Yeşilgöz deed haar uitspraken na een interview bij de Universiteit Twente, georganiseerd samen met Tubantia.