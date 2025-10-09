Deze vier lijsttrekkers doen mee aan het SBS6-debat

De vier deelnemers van Het Debat van Nederland op SBS6 zijn bekend. Geert Wilders (PVV), Henri Bontenbal (CDA), Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Dilan Yeşilgöz (VVD) zijn de lijsttrekkers die zullen deelnemen op 23 oktober. Net als de vorige keer is de opzet van het debat dat de lijsttrekkers van de grootste vier partijen op basis van de peilingen mogen deelnemen.

In de voorbereidingen van het verkiezingsdebat is enkele weken geleden bepaald dat 9 oktober het weegmoment is voor de selectie van de vier deelnemende partijen. Allereerst op basis van de Peilingwijzer en als dat geen duidelijkheid geeft, wordt gekeken naar de peiling van Maurice de Hond. Als dat ook geen uitsluitsel geeft, zou ook gekeken kunnen worden naar de huidige zetelaantallen.

Steeds spannender

PVV, CDA en GroenLinks-PvdA zijn al weken overduidelijk de grootste drie. In de afgelopen weken is steeds spannender geworden wat de vierde partij is. VVD, D66 en JA21 liggen in de peilingen al enige tijd dicht bij elkaar. Op basis van de vastgestelde criteria mag de VVD aan het debat deelnemen.

De vier lijsttrekkers zullen met elkaar in debat gaan over thema's die zijn gekozen aan de hand van representatief onderzoek via het Hart van Nederland-panel. In de studio mogen Nederlanders die direct met deze thema’s te maken hebben, vragen stellen aan de lijsttrekkers.

Voorbeschouwing

Het debat is vanaf 20.30 uur te zien op SBS6 en wordt gepresenteerd door Wilfred Genee en Merel Ek. Voorafgaand aan Het Debat van Nederland is er een voorbeschouwing in Nieuws van de Dag om 18:05 uur. En uiteraard wordt over het debat ook uitgebreid nagepraat in Vandaag Inside.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 vond de eerste editie van Het Debat van Nederland plaats. Die trok met ruim 1,6 miljoen kijkers – op het traditionele slotdebat van de NOS na – de meeste kijkers van alle verkiezingsdebatten in 2023.