Van der Burg (VVD) opvallend eerlijk tijdens debat: armoede stijgt door ons beleid

Tijdens het Armoededebat van het Leger des Heils gaf VVD-Kamerlid Eric van der Burg dinsdag opvallend open toe dat de armoede in Nederland zal toenemen als het VVD-verkiezingsprogramma volledig wordt uitgevoerd. Waar bij andere partijen de armoede juist daalt, stijgt die bij de VVD volgens nieuwe berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). "Wij maken andere keuzes", zei Van der Burg daarover.

Als het huidige kabinetsbeleid ongewijzigd wordt voortgezet, daalt het percentage mensen in armoede van 2,8 procent naar 2,6 procent in 2030. Maar bij de VVD loopt dat percentage juist op, naar 3,5 procent in 2030. Dat komt doordat de VVD de hoogte van bijstandsuitkeringen voor twee jaar wil bevriezen.

Defensie

De partij doet dat om de hogere defensie-investeringen te betalen. Dat daardoor de armoede toeneemt "accepteren wij", erkent Van der Burg. Volgens hem is werk de beste manier om uit armoede te komen. Dat een derde van alle bijstandsgerechtigden niet kan werken, betekent volgens hem dat twee derde dat dus wel kan.

Nederland moet in 2035 ongeveer 16 tot 19 miljard euro jaarlijks investeren in defensie om te voldoen aan de hogere NAVO-norm. Kandidaat-Kamerlid Nathalie van Berkel (D66, plek 6) wijst erop dat andere partijen ook voldoen aan de NAVO-norm, en tegelijkertijd de armoede niet verder laten oplopen. "U zet het zo zwart-wit tegenover elkaar. Waarom kiest de VVD niet voor iets anders?"

Drie prioriteiten

Volgens Van der Burg heeft de VVD drie prioriteiten: het halen van de nieuwe NAVO-norm, het vermijden van belastingverhogingen en het investeren in de economie. Kandidaat-Kamerlid Gerrie Elfrink (SP, plek 6) prijst zijn eerlijkheid. "Maar wij willen niet investeren in de Amerikaanse wapenindustrie, met dat geld kan je armoede en dakloosheid uitbannen."