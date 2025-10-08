Terug

VVD in laatste peiling gelijk met JA21, PVV blijft grootste

Verkiezingen

Vandaag, 22:24

De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur, het Nederlandse volk mag over een paar weken stemmen. Uit de nieuwste zetelpeiling van onderzoeksbureau Ipsos I&O blijkt dat JA21 er in de prognose wat zetels bij wint, en nu precies gelijk staat met de VVD.

D66 komt met veertien zetels als vierde grootste partij uit de peiling, op de voet gevolgd door de VVD en JA21, beide met dertien zetels. JA21 is de enige partij die sinds de laatste peiling significante groei doormaakt: eind september bleef het nog bij elf zetels. De VVD verliest één zetel sinds de laatste peiling en staat daarmee nek aan nek met deze partij.

GL-PvdA klein verlies

In de zetelpeiling van 8 oktober zijn verder weinig verschuivingen te zien vergeleken met de laatste peiling van 29 september. De PVV blijft met 31 zetels de grootste partij, hoewel dit een verlies van zes zetels ten opzichte van november 2023 zou betekenen. Op gepaste afstand volgen het CDA met 24 zetels en GroenLinks-PvdA met 22 zetels. Het CDA haalt daarmee ruime winst ten opzichte van 2023, toen ze vijf zetels behaalden. Voor GL-PvdA is er sprake van een klein verlies van drie zetels ten opzichte van de laatste verkiezingen.

VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz gaf eerder aan "serieus te overwegen" om in de oppositie te gaan als GroenLinks-PvdA gaat meeregeren:

82 procent zweeft

50PLUS komt iets beter uit de verf deze ronde: de partij krijgt twee virtuele zetels, welgeteld één meer dan bij de laatste peiling. Het is hoe dan ook een betere uitkomst voor de partij dan november 2023, toen haalde de partij geen zetels.

Het onderzoeksbureau benadrukt dat dit slechts een momentopname is: 'Nog maar 18 procent weet zo goed als zeker wat te stemmen, 82 procent zweeft of twijfelt nog in meer of mindere mate. 15 procent weet nog helemaal niet wat te stemmen.'

