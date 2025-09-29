Weet je nog niet op wie te stemmen? Kieskompas staat weer online

Het Kieskompas voor de Tweede Kamerverkiezingen staat weer online. Wie nog niet weet op welke partij te stemmen, kan met deze stemhulp ontdekken welke partij het beste aansluit bij de eigen mening.

Het Kieskompas, dat in samenwerking met dagblad Trouw is gelanceerd, werkt met dertig stellingen. Gebruikers geven per stelling aan of zij het (helemaal) eens of oneens zijn, neutraal blijven of geen mening hebben. Na afloop verschijnt de uitslag in een schema. Voor wie politiek lastig vindt, is er opnieuw een speciale versie in samenwerking met Steffie.nl.

Een andere stemhulp, de StemWijzer, komt woensdag online.

Stembiljetten

Maandag is ook bekendgemaakt dat de stembiljetten voor de Tweede Kamerverkiezingen definitief naar de drukker kunnen. De Raad van State heeft de laatste drie klachten over de kandidatenlijsten afgewezen. Daarmee is de samenstelling van de lijsten definitief. In totaal doen 27 partijen mee, waarvan 18 in alle kieskringen, met 1.166 kandidaten.

De verkiezingen vinden plaats op 29 oktober.