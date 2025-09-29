Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Weet je nog niet op wie te stemmen? Kieskompas staat weer online

Weet je nog niet op wie te stemmen? Kieskompas staat weer online

Verkiezingen

Vandaag, 13:59

Link gekopieerd

Het Kieskompas voor de Tweede Kamerverkiezingen staat weer online. Wie nog niet weet op welke partij te stemmen, kan met deze stemhulp ontdekken welke partij het beste aansluit bij de eigen mening.

Het Kieskompas, dat in samenwerking met dagblad Trouw is gelanceerd, werkt met dertig stellingen. Gebruikers geven per stelling aan of zij het (helemaal) eens of oneens zijn, neutraal blijven of geen mening hebben. Na afloop verschijnt de uitslag in een schema. Voor wie politiek lastig vindt, is er opnieuw een speciale versie in samenwerking met Steffie.nl.

Een andere stemhulp, de StemWijzer, komt woensdag online.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Stembiljetten

Maandag is ook bekendgemaakt dat de stembiljetten voor de Tweede Kamerverkiezingen definitief naar de drukker kunnen. De Raad van State heeft de laatste drie klachten over de kandidatenlijsten afgewezen. Daarmee is de samenstelling van de lijsten definitief. In totaal doen 27 partijen mee, waarvan 18 in alle kieskringen, met 1.166 kandidaten.

De verkiezingen vinden plaats op 29 oktober.

Lees ook

Timmermans vergelijkt Wilders met 'dronken oom' op feestjes
Timmermans vergelijkt Wilders met 'dronken oom' op feestjes
Dit zegt jouw woning over jouw stemgedrag: 'PVV-stemmer vaak betegelde tuin'
Dit zegt jouw woning over jouw stemgedrag: 'PVV-stemmer vaak betegelde tuin'
Deze partijen staan komende Kamerverkiezingen niet op het stembiljet en dit is waarom
Deze partijen staan komende Kamerverkiezingen niet op het stembiljet en dit is waarom
Ruime meerderheid staat open voor digitaal stemmen bij verkiezingen
Ruime meerderheid staat open voor digitaal stemmen bij verkiezingen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.