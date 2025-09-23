Dit zegt jouw woning over jouw stemgedrag: 'PVV-stemmer vaak betegelde tuin'

De voorgevel van jouw huis kan verraden waar je op gaat stemmen, blijkt uit onderzoek van geograaf Josse de Voogd. Hij onderzoekt al jaren het verband tussen verschillende woningtypes en het stemgedrag van de bewoners. Deze verschillen zijn vaak genuanceerder dan alleen een kloof tussen de Randstad en de provincie.

Een betegelde voortuin en een huis met rolluiken zou betekenen dat de bewoner een PVV-stemmer is. Iemand die op GroenLinks stemt zou wonen in een huis uit de negentiende eeuw met gevelplanten. De Voogd doet al jaren onderzoek naar dit fenomeen en kan bij iedere partij de woning van de gemiddelde kiezer omschrijven.

Weet je nog niet wat je gaat stemmen? Liefst een kwart van de Nederlanders overweegt ChatGPT om advies te vragen:

2:13 Stemadvies van ChatGPT? Een kwart van de Nederlanders staat ervoor open

"Het is niet zo dat als mensen die op de PVV stemmen altijd in een huis wonen met tegels en rolluiken", legt De Voogd uit aan Hart van Nederland. "Maar er zijn wel kenmerken die bij bepaalde kiezers vaak voorkomen. Mensen die op GroenLinks-PvdA stemmen wonen bijvoorbeeld vaker in de steden en hebben vaker zonnepanelen. Klassieke elites in villawijken stemmen nog steeds vaker op de VVD. Mensen uit de Bible Belt die op de SGP of ChristenUnie stemmen, hebben vaak de best onderhouden tuinen."

Belangrijke thema's

De Voogd is dit jaar opnieuw de wijken ingetrokken voor zijn programma Aangehaakt op WNL. Hij onderzoekt hierin de politieke verschillen tussen verschillende wijken en ook welke thema's spelen onder kiezers.

"De grootste thema's blijven migratie en wonen. Deze thema's vallen vaak samen omdat migranten ook een deel van de beschikbare woningen bezitten", aldus De Voogd. "Daarnaast is de hypotheekrenteaftrek ook een belangrijk thema onder een specifieke groep. Dat zijn vaak mensen die op de VVD stemmen."

Verkiezingen

Door de jaren heen heeft de geograaf het stemgedrag van verschillende soorten woonwijken zien veranderen. "Nederland is de laatste jaren naar rechts opgeschoven", vertelt hij. "Je ziet dan ook dat de PVV en de BBB in de buitenwijken en dorpen sterk zijn toegenomen. Waar een partij als de PVV eerst sterk geconcentreerd was in het zuiden, zie je de partij nu opkomen door heel Nederland. Ook zie je mensen in het oosten van het land steeds meer afstappen van traditionele partijen als CDA of D66."