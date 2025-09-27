Timmermans vergelijkt Wilders met 'dronken oom' op feestjes

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans heeft tijdens het verkiezingscongres opnieuw hard uitgehaald naar PVV-leider Geert Wilders. Hij vergeleek hem met "die dronken oom" die op feestjes dingen zegt die niet kunnen, maar die iedereen maar laat praten. "Maar dit is geen dronken oom, dit is de leider van de grootste fractie in de Tweede Kamer", zei Timmermans. Volgens hem is Wilders de afgelopen jaren "te weinig tegengesproken".

Het gebrek aan weerwoord heeft Wilders de ruimte gegeven om te groeien, aldus Timmermans. De PVV won twee jaar geleden de verkiezingen en nam voor het eerst actief deel aan het kabinet, totdat de partij er dit voorjaar plotseling uitstapte.

Vorige week stonden Timmermans en Wilders nog lijnrecht tegenover elkaar tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, het debat over de miljoenenota:

2:56 Wilders onder vuur in Kamer: 'Zet niet Nederlanders, maar zichzelf op 1'

De "rechtse retoriek" van onder meer de PVV zorgt er volgens Timmermans voor dat veel mensen vrezen dat zij door hun afkomst of religie als "tweederangsburgers" worden gezien. "Dat laten wij niet gebeuren", zei hij. Hij wees erop dat mensen met een migratieachtergrond kampen met dezelfde problemen als andere Nederlanders. "Mensen met dezelfde uitdagingen moeten niet tegen elkaar worden opgezet."

Verkiezingsbeloftes PVV

Sinds Wilders twee jaar geleden de verkiezingen won, is van de meeste van zijn verkiezingsbeloften weinig terechtgekomen. Toch staat de PVV in de peilingen nog altijd bovenaan. Dat komt volgens Timmermans doordat populisten als Wilders "de hemel" beloven en vervolgens anderen de schuld geven als ze hun beloftes niet waarmaken.

GroenLinks-PvdA is "het enige alternatief" voor mensen die willen dat Nederland een andere richting inslaat, hield Timmermans zijn achterban voor. Hij benadrukte dat de partij staat voor de "sociale meerderheid": mensen die wel iets voor elkaar over hebben.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Nummer drie op de kandidatenlijst, Jesse Klaver, opende eerder tijdens het congres de aanval op het CDA, dat in de peilingen nagenoeg gelijk opgaat met GroenLinks-PvdA. "Het CDA gaat door waar de VVD ophoudt", zei hij. De partij van Henri Bontenbal staat volgens Klaver voor bezuinigingen, hogere huren en duurdere boodschappen.

ANP