'Timmersmans en Lubach favoriet onder jongeren als toekomstig premier'

Bij een steekproef van NRC onder 1200 Nederlanders kwam presentator Arjen Lubach onlangs bij 18- tot 24-jarigen als favoriet uit de bus om de nieuwe premier te worden. Samen met Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) kreeg hij 10 procent van de stemmen onder jongeren. Lubach voelt zich vereerd dat jongeren hem graag als premier zouden zien, maar vindt het zelf geen goed idee.

"Toen ik het zag dacht ik eerst dat het een photoshop was, dat iemand een grapje maakte. Toen bleek het echt te zijn", zei Lubach maandagochtend in De Coen & Sander Show bij radiozender JOE. Wel ziet hij een keerzijde aan het onderzoek. "Wat me zorgen maakt: jongeren tussen 18 en 24 zijn dus eigenlijk ongeïnformeerd. Het lijkt me helemaal geen goed idee om mij premier te maken. In vele opzichten", aldus de latenight-presentator.

Viral met satirisch Disney-item

Toch is Lubach "vereerd dat ze kennelijk naar ons kijken", besloot hij. "En dat ze het eens zijn of interessant vinden wat we zeggen."

De RTL-presentator trok de afgelopen dagen ook internationaal de aandacht met een satirische compilatie van Disney-scènes, als reactie op het ontslag van Jimmy Kimmel bij ABC, dat onderdeel is van het Disneyconcern.

Het satirische filmpje dat Lubach met zijn team heeft gemaakt is binnen vier dagen bijna 30 miljoen keer online bekeken. Dat meldt de redactie van Lubach, die de verschillende socialemediakanalen monitort, maandag aan het ANP. Het is daarmee het best bekeken item dat de komiek maakte na het Netherlands Second-filmpje dat hij in 2017 voor het programma Zondag met Lubach maakte.

Andere favorieten

De krant onderzocht ook wie ouderen (65+), hoogopgeleiden en praktisch opgeleiden het liefst als premier zien. Bij ouderen kwamen Ahmed Aboutaleb (14 procent) en Henri Bontenbal (13 procent) als favoriet uit de bus. Onder hogeropgeleiden scoort datzelfde duo het hoogst, met respectievelijk 15 en 10 procent. Praktisch opgeleiden zien met 22 procent het liefst Geert Wilders als minister-president. Aboutaleb volgt op de tweede plaats met 11 procent.

Hart van Nederland/ANP