Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Timmersmans en Lubach favoriet onder jongeren als toekomstig premier'

'Timmersmans en Lubach favoriet onder jongeren als toekomstig premier'

BN'ers

Vandaag, 10:23

Link gekopieerd

Bij een steekproef van NRC onder 1200 Nederlanders kwam presentator Arjen Lubach onlangs bij 18- tot 24-jarigen als favoriet uit de bus om de nieuwe premier te worden. Samen met Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) kreeg hij 10 procent van de stemmen onder jongeren. Lubach voelt zich vereerd dat jongeren hem graag als premier zouden zien, maar vindt het zelf geen goed idee.

"Toen ik het zag dacht ik eerst dat het een photoshop was, dat iemand een grapje maakte. Toen bleek het echt te zijn", zei Lubach maandagochtend in De Coen & Sander Show bij radiozender JOE. Wel ziet hij een keerzijde aan het onderzoek. "Wat me zorgen maakt: jongeren tussen 18 en 24 zijn dus eigenlijk ongeïnformeerd. Het lijkt me helemaal geen goed idee om mij premier te maken. In vele opzichten", aldus de latenight-presentator.

Viral met satirisch Disney-item 

Toch is Lubach "vereerd dat ze kennelijk naar ons kijken", besloot hij. "En dat ze het eens zijn of interessant vinden wat we zeggen."

De RTL-presentator trok de afgelopen dagen ook internationaal de aandacht met een satirische compilatie van Disney-scènes, als reactie op het ontslag van Jimmy Kimmel bij ABC, dat onderdeel is van het Disneyconcern.

Het satirische filmpje dat Lubach met zijn team heeft gemaakt is binnen vier dagen bijna 30 miljoen keer online bekeken. Dat meldt de redactie van Lubach, die de verschillende socialemediakanalen monitort, maandag aan het ANP. Het is daarmee het best bekeken item dat de komiek maakte na het Netherlands Second-filmpje dat hij in 2017 voor het programma Zondag met Lubach maakte.

Andere favorieten

De krant onderzocht ook wie ouderen (65+), hoogopgeleiden en praktisch opgeleiden het liefst als premier zien. Bij ouderen kwamen Ahmed Aboutaleb (14 procent) en Henri Bontenbal (13 procent) als favoriet uit de bus. Onder hogeropgeleiden scoort datzelfde duo het hoogst, met respectievelijk 15 en 10 procent. Praktisch opgeleiden zien met 22 procent het liefst Geert Wilders als minister-president. Aboutaleb volgt op de tweede plaats met 11 procent.

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

'Mark Rutte meest populaire premier van de laatste 40 jaar'
'Mark Rutte meest populaire premier van de laatste 40 jaar'
Wilders onder vuur in Kamer: 'Zet niet Nederlanders, maar zichzelf op 1'
Wilders onder vuur in Kamer: 'Zet niet Nederlanders, maar zichzelf op 1'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.