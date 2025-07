Timmermans: 'Nederland moet in navolging van Frankrijk Palestina ook gaan erkennen'

Frans Timmermans wil dat Nederland snel Palestina als staat erkent. De GroenLinks-PvdA-leider reageert fel op de situatie in Gaza en noemt het 'onverteerbaar' dat Den Haag niets doet.

Aanleiding voor zijn oproep is het besluit van de Franse president Macron. Die maakte donderdag bekend dat Frankrijk in september, tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, Palestina officieel zal erkennen. Volgens Timmermans is dat "een noodzakelijke stap naar vrede". Hij zegt daarover: "Macron heeft gelijk."

Donderdag werden er door het hele land acties gehouden om aandacht te vragen voor de hongersnood in Gaza, dat is te zien op onderstaande beelden.

1:07 Palestinademonstranten voeren actie op stations om hongersnood Gaza

Onacceptabel

Timmermans is scherp in zijn kritiek op de Israëlische premier Netanyahu. Die zou volgens hem Gaza willen 'wegvagen' en de inwoners met geweld en honger willen verdrijven. Hij noemt het 'onacceptabel' dat de Nederlandse regering daarover zwijgt.

“Het is tijd dat ook Nederland die stap zet”, schrijft hij op X. Zijn boodschap is gericht aan het demissionaire kabinet én de formerende partijen.

De grootste linkse oppositie pleit al langer voor actie richting Israël. Met de erkenning van Palestina hopen ze dat er sneller druk komt voor een tweestatenoplossing. Tot nu toe heeft Nederland zich daar nog niet aan verbonden.