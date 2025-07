Actie op stations in hele land om hongersnood Gaza: 'Is een concentratiekamp'

Opnieuw laten pro-Palestina-demonstranten luidkeels van zich horen. Op diverse treinstations in ons land zijn ze donderdagavond, soms in grote getalen, verzameld om te demonstreren tegen de hongersnood in Gaza. In totaal gaat het om enkele duizenden actievoerders.

Het drukste is het waarschijnlijk in het Centraal Station van Amsterdam. Daar telt een verslaggever van ANP zo'n 1500 man. Ook in Den Haag, Rotterdam, Leiden en Utrecht staan demonstranten. Op Rotterdam Centraal zijn het er bijna duizend, in Utrecht, Den Haag en Leiden enkele honderden. Daarnaast zijn ook in Arnhem en Groningen actievoerders te vinden.

Gaza is een concentratiekamp?

De actievoerders slaan met de pollepels op pannen en roepen 'Free Palestine'. Ook dragen ze kartonnen borden met teksten als 'Heb jij gegeten? Zij niet' en 'Gaza is een concentratiekamp, sluit je aan bij het verzet'. Sommige activisten houden Palestijnse vlaggen vast of dragen een rood shirt, mogelijk verwijzend naar de Rode Lijn-demonstraties van eerder.

Ook deelt men op Utrecht CS folders uit en roepen ze minister Veldkamp op om met acties en sancties te komen. Enkele reizigers of verdere omstanders sluiten zich soms kort aan bij de prostesten. Ook is er op station Amersfoort een kleinschalige demonstratie (met zo'n dertig deelnemers), die niet aangekondigd was. In Eindhoven hebben actievoerders, een paar honderd, zich verzameld voor het station en zijn ze daarna het centrum ingetrokken.

