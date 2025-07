Christenen verdeeld door oorlog in Gaza: 'Jezus zou zich rot schamen’

Met een minuut stilte, toespraken en gezang hebben naar schatting rond de 250 gelovigen actie gevoerd bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in Utrecht. De veelal in het rood geklede betogers willen dat de PKN zich meer uitspreekt tegen de oorlogvoering van Israël in Gaza en het optreden van Joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever.

"Veel mensen denken dat christenen automatisch voor Israël en dat beleid zijn, maar dat is niet zo", zegt theoloog Janneke Stegeman. Binnen het geloof zijn er zeker andersdenkenden, zegt ze.

De Rode Lijn demonstratie verwijst naar het Gaza-conflict, waarbij demonstranten letterlijk een rode lijn trekken tegen het oorlogsgeweld van Israël. De actie is eerder al twee keer gehouden in Den Haag, die bij de laatste editie zo'n 150.000 man op de been bracht. Vaak is het geval dat demonstranten die zich daarbij aansluiten Pro-Palestina zijn en de oorlogsvoering van Israël veroordelen.

'Jezus zou zich rot schamen'

Dinsdag in Utrecht was het dus anders en waren het met name in het rood geklede christenen die zich uitspraken tegen Israël. Zij willen vooral dat de Protestantse Kerk Nederland (PKN) zich uitspreekt over het conflict. De actievoerders, zo'n 250 mensen totaal, hadden een grote rode banners bij zich, deelden brood en wijn uit en op protestborden stonden teksten als 'Jezus zou zich rot schamen', 'Wees niet lief maar toon lef' en 'PKN sta op, doe recht'.

Theoloog Janneke Stegeman is bij het protest geweest. Het grote doel van haar was om te laten zien dat er ook binnen de Christenen verschillend wordt gedacht. "Sterker nog: wat Israël op dit moment doet is gewoon pure genocide."

Geen politieke partij

Tijdens de Rode Lijn demonstratie, was er ook een Pro-Israël demonstratie van zo'n dertig man. De tegenstanders van het Israëlische beleid vroegen het bestuur van de PKN om een reactie, maar die kwam er niet op het moment van de demonstratie.

Woordvoerder Oetze Deelstra van van de PKN zegt tegen Hart van Nederland dat het kerkgenootschap 'geen politieke partij is en zich daarom niet zo makkelijk kunnen uitspreken'. Voorzitter Trijnie Bouw zegt tegen het ANP met gemengde gevoelens op de actie te kijken.

Te weinig

"We hebben onze eigen kerkelijke verbanden, vergaderingen, beraadslagingen waarin al die verschillende stemmen worden gehoord en gewogen. Het is jammer dat dat voor hun gevoel te weinig is."

De PKN zegt binnenkort met een officiële reactie op het protest te komen.

ANP/Hart van Nederland