Malieveld stroomt vol met tienduizenden mensen voor Rode Lijn-protest om Gaza

Tienduizenden mensen, van jong tot oud, hebben zich zondagmiddag verzameld op het Malieveld in Den Haag voor het Rode Lijn-protest tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Het overgrote deel van de aanwezigen in het rood is gekleed. Op het Malieveld is nog wel wat plek voor meer deelnemers, maar er komen ook nog steeds mensen aan.

Vorige maand protesteerden zo'n 100.000 mensen tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ook toen kwamen de meeste mensen in het rood (zie bovenstaande video).

Het programma van het protest is rond 13.00 uur begonnen. Er worden toespraken gehouden. De bedoeling is dat de deelnemers ook in rode kleding van het Malieveld naar het Vredespaleis en terug lopen en zo 'de rode lijn' trekken.

Deelnemers hebben borden en spandoeken mee met daarop teksten als "No bombs on babies", "Stop deze massamoord op onschuldige burgers" en "Dick Schoof de rode lijn steeds verder op, schande!" Ook zijn er veel Palestijnse vlaggen.

Schoof uitgenodigd

Vorige keer trok het protest op 18 mei meer dan 100.000 mensen, aldus de organisatie. Organisaties als Oxfam Novib, PAX, Amnesty International en Artsen zonder Grenzen willen maatregelen van het demissionaire kabinet tegen Israël vanwege de oorlog in Gaza.

Demissionair premier Schoof is ook uitgenodigd om op het Malieveld te spreken, maar volgens een woordvoerster van Oxfam heeft hij niets van zich laten horen.

ANP